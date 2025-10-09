Golob, votlo in prazno

Piše: Miro Petek

V preteklosti nisem podrobno spremljal lika in dela Roberta Goloba. Kolikor mi je pritegnil pozornost, je bila za poslovneža razmeroma drugačna, mogoče kar malo drzna frizura, ki mu je po moji skromni oceni kar pristajala. Novinarji so ga prikazovali kot izjemno uspešnega poslovneža ter čuječega očeta in moža, vendar njegovi nastopi s področja energetike za povprečno občinstvo niso bili ravno zanimivi. In v energetiki je bil doma, to je že treba priznati, vedel je, kaj govori in zakaj tako govori.

In to čudežno najdbo slovenske politike sedaj spoznavamo že dobra tri leta kot predsednika vlade, in ko si mislimo, da ne more več presenetiti, nas vedno znova spodnese in trešči nazaj v realnost. Golobove odločitve, ki jih vsako minuto spreminja, in njegove izjave, iz katerih je jasno razvidno, da ne ve, kaj govori, bi lahko bile zanimive in zabavne, če ne bi šlo za osebo na najvišji izvršni funkciji v državi, katere odločitve nam siromašijo življenje. Najprej odločna in nepreklicna napoved božičnice za vse, pa kako bo Svoboda poskrbela za svoje ljudi v javni upravi, nato pa mehčanje napovedi o božičnici, kako naj se dogovorijo in odločijo delavci, da se denarju odpovedo, če lahko božičnica pomeni propad podjetja. In nato škandalozna izjava pred neuradnim vrhom Evropske unije v Københavnu glede zaščite pred droni na vzhodnem krilu EU, ko se je pred kamerami znebil izjave, kako se s svojim 14-letnim sinom že nekaj časa pogovarja o dronskem zidu in upa, da ne gre za koncept, ki so ga pobrali s socialnih omrežij. Pri tem je nevede razkril, da je šel na vrh nepripravljen, da očitno ni pogledal niti dnevnega reda, kaj šele da bi s predsedniki vlad EU lahko izmenjal stališča ali presenetil s kakšnim konstruktivnim predlogom.

Nevešči strategi so mu pred volitvami očitno svetovali, naj se čim več pojavlja na osrednjih televizijah. Pred dnevi je bil isti dan na POP TV in nacionalni televiziji, povsod je izpadel bedno. Zavzel je položaj, da ni odgovarjal na postavljena vprašanja, ob vehementni drži se je izmikal odgovorom. Z aroganco je skušal voditeljema pokazati svojo moč, s tem ko ni odgovarjal na postavljeno vprašanje, pa je razkrival strah pred resnico. Golob je računal, da bo kljub izmikanju in mešanju megle ostal nedotakljiv, da mu bo medijski nastop koristil ter bo nevedna in zaslepljena publika kupila izmikanje in puhle odgovore, vendar se tudi to v zadnjem času spreminja. Ljudem, tudi tistim, ki so ga volili, gre počasi na živce, ko namesto resnih odgovorov pritrese na dan denimo to, kako že tri leta pozna Tino in kako je ona dobra in čuteča oseba. Pa kaj nas briga njegova Tina v času, ko država in vsi podsistemi razpadajo!

Golob ne komunicira, Golob manipulira. Izmikanje novinarskim vprašanjem je znak nevednosti ali strahu: kdor se izmika, ta v resnici ne zna odgovoriti na vprašanje ali pa se boji, da bi bila njegova nevednost razkrita. Golob je primer človeka, ki svoje besede uporablja za zakrivanje, ne pa za razkrivanje.

Če je bil Golob v svoji direktorski vlogi suveren govorec, je kot politik votlo drevo, ena velika komunikacijska praznina. Pred javnost stopa nepripravljen, svojo praznino pa zapolni z dolgimi frazami v upanju, da ob samozavestnem govorjenju in lepim tonom poslušalci ne bodo zaznali te praznine.

Robert Golob živi v prepričanju, da je nedotakljiv. Kupljeni mediji in novinarji še vedno likajo njegovo podobo, s pozicije oblasti pa računa, da se njegovih stranpoti ne bodo resno lotili ne policija, ne tožilstvo, ne KPK, ki mu počasi lezejo za vrat.

Ja, lezejo tako počasi, da mu bodo pustili končati mandat. Z vsakim dnem te vlade pa je škoda vse večja.