Glasna šepetanja

Piše: Dr. Stane Granda

Lastna država je največji dosežek vsakega naroda. Dokaz obstoja in zrelosti. Bolje pozno kot nikoli! Še zlasti, če za to ni nikomur nič dolžan. Avstro-Ogrska ni razpadla po slovenski krivdi. V njej smo kot narod zoreli in dozoreli. Čeprav so bili pogoji in možnosti, smo lastno državo zapravili pred vstopom v Jugoslavijo. Odpovedali smo se Združeni Sloveniji in krenili v jugoslovansko smer – na pot brez vrnitve. Ob koncu prve svetovne vojne nismo imeli ljudi, ki bi verjeli v slovenstvo. Prvo Jugoslavijo so uničile sile Osi. Odprla se je pot v samostojno Slovenijo.

Pa so jo komunisti in velik del klerikalcev ter liberalcev uničili. Za lastno oblast oziroma vrnitev Karadjordjevićev. Z umorom Ehrlicha, ki je poosebljal sporočilo Združene Slovenije, ni bil ubit slovenski duh. Postal je njegova nezadržna vzgonska sila. Ob koncu druge svetovne vojne znova nismo imeli razmeram doraslih ljudi. Slovenstvo so skušali zatreti z 20.000 umorjenimi. Izkoreninili so besedo samoslovenstvo, ki je vzpodbujala slovensko državnost. Niso pa zmogli zatreti duha, ki so ga širili Žebot, Dolinar, Jeza in številni drugi doma, v izseljenstvu, izgnanstvu in zlasti »delavci na začasnem delu v tujini«. Ko se je komunistična diktatura sesula sama vase, smo po letu 1848 prvič imeli prave ljudi na pravem mestu. Presegli so ideološke razlike, se predali samoslovenstvu in zmogli premagati ne samo četrto najmočnejšo armado, ampak se upreti vsem svetovnim velesilam z ZDA, Anglijo in Francijo na čelu, ki so hotele ohraniti Jugoslavijo.

Rojstvo Slovenije kot samostojne države sta spremljala odpor in zlo onih, ki jim ni bila nikoli intimna opcija. Niso je mogli zatreti. Tudi zaradi lastnih potreb in lastne prihodnosti. Svoje sovraštvo do nje so kazali v brezobzirnem ropanju državne imovine in v vgraditvi korupcije v državni sistem. Vzpostavili so njene mednarodne povezave, zlasti prek Srbije z Rusijo – sistem, ki ga v Sloveniji usmerja Kučanov-Jankovićev klan. Njegove razsežnosti je razkrila tudi prometna nesreča »njihove gnade«. »Deus lo volt«! Bog ta hoče, bi rekli v srednjem veku. Pa če je komu prav ali ne. Voda teče navzdol in resnica vselej pride na dan. Ne Izrael, ruski kapital in njegovi belgrajski usmerjevalci so problem Slovenije.

Kučan je kot predsednik odklanjal vojaško častno stražo pred predsedniško palačo. Hotel je imeti svoje NKVD-jevce. Kot Stalin in njegovi apologeti. Osnovna naloga Golobove vlade je bilo čiščenje Slovenije osamosvojitvenega duha. Zato je bil kot simbol osamosvojitve, ne kot oseba in predsednik SDS, Janša fašist, avtoritarec, veleizdajalec. In z jim vsi janšisti – pristaši osamosvojitve. Mi smo bili njihov ključni cilj, ne Janša. Njega bi lahko Rotarjevi pedeli mimogrede ubili. Za zdaj jim ni uspelo ne moralno, ne politično, ne fizično! Imamo državo skoraj brez državnih struktur. Poglejmo samo tožilstvo, katerega temeljna naloga je ščititi držav, oni ščitijo samo nekdanjike. Štiri leta so potrebovali za Goloba, kjer je bilo vse jasno in na dlani. Pravna država je podoba iz delirija totalitarne oblastne dediščine.

In vendar se svet vrti. Po Ljubljani se šepeta, da bo vlada prevzela obe Ravnikarjevi stolpnici, da bo »Maxi« postal Muzej slovenske osamosvojitve in čitalnica za študente. Lokali in trgovina v kleti bodo ostali. Tršarjev kip bo preimenovan. Do revolucije je imel kipar tak odnos kot Kučan do osamosvojitve. Kardeljevo skrpucalo bodo prelili v kip žrtev revolucije, ki jo je v krvi usmerjal. Nadomestila ga bo aleja doprsnih kipov osamosvojiteljev. Od Ehrlicha, Dolinarja, Jeze … do Topliška, ki so ga Kučanovi ubili v Sremski Mitrovici. Na trgu bomo dobili monumentalen kip Pučnika. Narodni muzej bo postal res narodni, stanovanjski kompleks nekdanjih politikov komunistične elite od Ribičiča navzdol bo odkupljen in postal center za študij totalitarizmov (simbol Kidričev kip) in hotel za obiske slovenskih izseljencev. Končno bomo dobili tudi pravo predsedniško palačo. Predsednik republike ne bo več podnajemnik v vladni! Slovenija bo tudi navzven država! Tudi zato imamo Janševo vlado!