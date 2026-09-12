Dr. Anže Logar: Na področju gospodarstva in dela ne kompliciramo, ampak iščemo pot, ki rešuje probleme

FokusSlovenija
(foto: Mirjam Zdovc Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport)

Piše: C. R.

Minister za gospodarstvo, delo in šport dr. Anže Logar je na novinarski konferenci predstavil trenutno stanje in prednostne naloge Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport v prihodnjem obdobju. Ukrepi so usmerjeni v izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, zmanjševanje administrativnih bremen, krepitev razvojnih spodbud, učinkovitejše delovanje trga dela ter podporo mladim, športu in inovacijam.

Minister za gospodarstvo, delo in šport dr. Anže Logar je ob predstavitvi prvih 100 dni delovanja nove ekipe poudaril, da ta mejnik ni namenjen predstavljanju doseženih rezultatov, temveč predvsem pregledu ugotovitev in usmeritev za nadaljnje delo. V tem obdobju so se na ministrstvu vzpostavili učinkovitejši procesi odločanja, intenzivno se odpravljajo zamude pri prenosih evropskih direktiv, pripravljajo pa se tudi pogoji za hitrejše izvajanje načrtovanih ukrepov.

Ena ključnih usmeritev nove ekipe je spodbujanje gospodarstva z manj birokracije in bolj pragmatičnim pristopom k zakonodaji. »Na področju gospodarstva in dela ne kompliciramo, ampak iščemo pot, ki rešuje probleme,« je poudaril. Ministrstvo želi pri prenosu evropskih direktiv uveljavljati minimalne zahtevane standarde ter upoštevati posebnosti slovenskega gospodarstva, da bi podjetjem omogočili čim lažje poslovanje. Obenem napoveduje okrepljen dialog z deležniki ter dosledno spremljanje izvajanja nalog iz koalicijske pogodbe. Cilj ministrstva je postati učinkovit servis za področja gospodarstva, dela, turizma in športa ter do konca leta odpraviti ključne zaostanke in pripraviti podlago za izvajanje načrtovanih reform.

Vir: MGDŠ

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Grobi osnutek načrta za demografsko obnovo slovenskega naroda

Fokus

V prvih 100 dnevih vlade vrsta ukrepov na področju infrastrukture in energetike

Fokus

(INTERVJU) V reviji Demokracija preberite: Minister Tone Kajzer: »Srednja Evropa je naš naravni politični, gospodarski in varnostni prostor«

Fokus

V reviji Demokracija preberite: Blejski strateški forum 2026: Evropa mora izbrati, ali bo oblikovala prihodnost ali pa jo bodo drugi