(INTERVJU) V reviji Demokracija preberite: Minister Tone Kajzer: »Srednja Evropa je naš naravni politični, gospodarski in varnostni prostor«

Piše: Bogdan Sajovic

S Tonetom Kajzerjem, ministrom Republike Slovenije za zunanje in evropske zadeve, smo se pogovarjali o odnosih z Izraelom, Ukrajino, razmerah na Bližnjem vzhodu in odnosih z ZDA.

Gospod minister, v prejšnjem mandatu predsednika vlade Janše je bila slovenska zunanja politika zelo angažirana v srednjeevropski iniciativi C5 ter sodelovanju z Višegrajsko skupino; se bo to angažiranje obnovilo?

Da. Srednja Evropa je naš naravni politični, gospodarski in varnostni prostor. Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država, članica EU in Nata, in te identitete se med seboj dopolnjujejo.

V času prejšnje Janševe vlade je bila prav na slovensko pobudo oblikovana skupina Central 5 – Slovenija, Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska. Taki formati so uporabni, ker omogočajo hitro in neformalno usklajevanje držav, ki se soočajo s številnimi podobnimi vprašanji.

Tudi sodelovanje z državami Višegrajske skupine želimo razvijati pragmatično, kjer obstajajo skupni interesi. To ne pomeni, da se moramo vedno o vsem strinjati.

Poseben pomen pripisujem tudi sodelovanju s sosedami, povezovanju severnega Jadrana ter Zahodnemu Balkanu. Na Bledu sem zato poudaril pomen koridorjev, ki povezujejo Koper in Reko s Srednjo Evropo in Zahodnim Balkanom. Slovenija mora svojo geografsko lego spremeniti v politično in gospodarsko prednost.

Golobova vlada je naredila precejšnjo škodo v odnosih Slovenije z zaveznicami v Natu in predvsem z ZDA. Nameravate to škodo popraviti in kako?

Ne želim zunanje politike voditi tako, da bi vsak nov minister štiri leta pojasnjeval, kaj je bilo narobe pred njim. Mene zanima predvsem, kaj lahko naredimo zdaj.

ZDA so ene naših ključnih zaveznic in strateških partneric. Čezatlantsko partnerstvo je za varnost Slovenije temeljnega pomena. To ni vprašanje simpatij do posamezne ameriške administracije, temveč dolgoročnega slovenskega interesa.

Sam sem bil veleposlanik v Washingtonu in zelo dobro vem, da je odnose treba graditi vsak dan. Z Belo hišo in State Departmentom, kongresom, gospodarstvom, zveznimi državami, raziskovalnimi ustanovami in slovensko skupnostjo.

Že v prvih mesecih mandata sem se srečal z delegacijo ameriškega kongresa ter večkrat z ameriško podsekretarko Allison Hooker. Pogovarjamo se o gospodarstvu, tehnologijah, civilni jedrski energiji, varnosti in strateškem sodelovanju. Ob robu BSF sem zato tudi jasno povedal: ZDA ostajajo ene najtesnejših prijateljic Slovenije, ključne zaveznice in strateške partnerice.

Želim, da Slovenija v Washingtonu ponovno velja za zanesljivo, predvidljivo in zanimivo partnerico.

Celoten intervju preberite v tiskani reviji Demokracija!