»Demografska zima« ogroža prihodnost slovenskega naroda

Piše: dr. Metod Berlec

Čeprav smo sredi poletja, je prav, da na tem mestu tudi sam opozorim na katastrofalno demografsko stanje slovenskega naroda, na kar je v intervjuju za prejšnjo številko Demokracije opozoril prof. dr. Matjaž Gams.

Po njegovih besedah v Sloveniji zaradi nizke rodnosti – ta v zadnjih letih znaša le 1,5 otroka na žensko v rodni dobi, medtem ko bi za normalno obnavljanje naroda morala biti najmanj 2,1 – vsake tri mesece »zmanjka« približno 1500 otrok. »To je primerljivo z izgubo enega Titanika otrok na četrtletje. Torej na vsake tri mesece ena svetovna katastrofa v Sloveniji … Ta primanjkljaj se kopiči že desetletja, mi pa te Titanike še naprej pometamo pod preprogo.« Pri tem na podlagi demografskih projekcij ugotavlja, da obstaja nevarnost, da bo slovenski narod ob sedanjih trendih in brez bistvenih sprememb »biološko izzvenel v približno 200 letih, že v 100 letih pa razvodenel do realne manjšine v lastni državi«. Trenutno skrb vzbujata predvsem hitro staranje prebivalstva in strukturno pomanjkanje delovne sile, kar se kaže v uvažanju tujih delavcev (v zadnjem času predvsem iz Azije) – posledično se to vidi na vsakem koraku, če se človek samo malo sprehodi po Ljubljani.

Slovenija že več kot desetletje vztraja med državami z najnižjo rodnostjo v Evropi. Skupna stopnja rodnosti je padla na raven, ki je globoko pod mejo preprostega obnavljanja prebivalstva. To pomeni, da je vsaka generacija Slovencev manjša od prejšnje. Število rojstev je danes tako nizko, da se Slovenija demografsko krči, medtem ko se delež starejših hitro povečuje. Rezultat je strukturna demografska zima, ki ni več zgolj statistični podatek, temveč eksistenčni alarm. Demografski kazalniki razkrivajo, da se je slovenska družba znašla v spirali, ki jo je težko obrniti: manj mladih pomeni manj družin, manj družin pa pomeni še manj rojstev. Ob tem se povečuje pritisk na pokojninski sistem, zdravstvo in celotno socialno infrastrukturo. Država z vse manjšim številom delovno aktivnih ljudi ne more ohranjati standarda, ki ga pričakujejo državljani. Če se bodo trendi nadaljevali, bo Slovenija v nekaj desetletjih postala država z izrazito manjšim, starejšim in ekonomsko šibkejšim prebivalstvom. To ni več hipotetična nevarnost, temveč realna projekcija, na kar opozarja tudi prof. dr. Gams. Narod, ki ne poskrbi za lastno biološko prihodnost, izgublja kulturno, politično in gospodarsko suverenost. Demografska praznina se vedno zapolni – če ne z lastnimi otroki, pa z migracijami, kar dolgoročno spreminja identiteto države in povzroča številne probleme, ki jih s seboj prinaša večetnična in večkulturna družba. Tako se soočamo z grožnjo, da bomo Slovenci postali manjšina v lastni nacionalni državi, dolgoročno gledano pa celo, da bomo kot narod dobesedno izumrli.

Slovenija nujno potrebuje demografski preobrat. Potrebuje resen načrt za demografsko obnovo slovenskega naroda, o čemer sem sam pisal v zborniku Soglasje za zgodovinski trenutek – Pot do zmage in naloge nove vlade; od družinske politike, ki resnično podpira mlade družine, do davčnih razbremenitev, stanovanjske dostopnosti in družbenega ozračja, ki ponovno ceni starševstvo, družine z več otroki. Brez strateškega premika na tem področju je vse drugo brezpredmetno.