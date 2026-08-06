Konec Golobove ere v policiji

Piše: Vida Kocjan

Po parlamentarnih volitvah 2026 in menjavi vlade se v slovenski policiji odvijajo pomembne in težko pričakovane kadrovske spremembe. Golobov zaupnik Darko Muženič je zapustil mesto direktorja NPU, na čelo policije pa je stopil Danijel Lorbek.

Odmevna pa je bila zamenjava na Policijski upravi Novo mesto, kjer je po kontroverznem vodstvu Igorja Juršiča – v ozadju pa predkazenski postopek proti Robertu Golobu in podjetju Gen-I, nezakonite migracije ter slaba raziskanost kaznivih dejanj – novi direktor postal Dejan Kink.

Kadrovske menjave v policiji

Najnovejše kadrovske spremembe v slovenski policiji vključujejo več pomembnih premestitev v vrhu Generalne policijske uprave. Premiki so se začeli po parlamentarnih volitvah in imenovanju nove vlade. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je bil 4. junija imenovan Danijel Lorbek. Pred tem je policijo vodil Damjan Petrič, izbor Roberta Goloba; na to mesto je bil na predlog takratnega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja imenovan oktobra 2025, po odstopu januarja 2025 pa je vodil policijo kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja.

Novi vodja slovenske policije Danijel Lorbek je junija izvedel več ključnih kadrovskih sprememb. Golobov zaupnik Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), je bil premaknjen na mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Muženič je sicer sam zaprosil za premestitev in odstopil s položaja direktorja NPU.

Za vršilca dolžnosti direktorja NPU je bil imenovan Borut Franc, dotedanji pomočnik direktorja NPU, in sicer za največ šest mesecev, z možnostjo podaljšanja. Na mesto Uroša Lepoše, ki je bil premeščen v službo za strateški razvoj, nadzorstvo in odličnost, je bil imenovan dr. Igor Lamberger, pooblaščen za vodenje službe generalnega direktorja policije. Mag. Donald Rus pa je prevzel naloge namestnika v. d. generalnega direktorja policije.

Iz policije so sporočili, da so navedene spremembe namenjene zagotavljanju nemotenega delovanja policije in sestavi ekipe za ključne naloge. Prišlo je tudi do sprememb na ravni nekaterih policijskih uprav (Maribor, Murska Sobota, Celje) ter posameznih policijskih postaj.

V delu javnosti pa je bila posebno odmevna zamenjava na Policijski upravi (PU) Novo mesto. Konec junija (30. junija) je bil za direktorja PU Novo mesto imenovan Dejan Kink, pred tem vodja Letalske policijske enote.

Osebni profili

Darko Muženič je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja v letih 2008–2010, ko je iranska banka prek NLB oprala skoraj 2 milijardi dolarjev sumljivega denarja z visokimi provizijami. Kot direktor urada na to ni javno opozoril. Kasneje je bil dvakrat direktor NPU (2019–2020 in 2022–2026). Njegova vrnitev na čelo NPU julija 2022 je bila tesno povezana z Robertom Golobom in je privedla do spora s takratno ministrico Tatjano Bobnar. Junija 2026 je sam zaprosil za premestitev.

Damjan Petrič pa se je karierno močno vzpenjal v času vlade Roberta Goloba (direktor Uprave kriminalistične policije od leta 2023, vršilec dolžnosti, nato polni generalni direktor). Junija 2026 je odstopil.

Zamenjave na PU Novo mesto

Igor Juršič je bil direktor PU Novo mesto od julija 2023 do novembra 2025. Njegov odstop je bil neposredna posledica strokovnega nadzora, ki ga je Generalna policijska uprava izvedla po tragičnem dogodku v Novem mestu.

Strokovni nadzor je bil odrejen konec oktobra 2025 po smrti 48-letnega Aleša Šutarja v noči na 25. oktober 2025 v Novem mestu (pred gostinskim lokalom LokalPatriot). Nadzor je ugotovil številne pomanjkljivosti, in sicer: nedosledno upoštevanje internih pravil policije, postopkov in usmeritev; napačno klasifikacijo dejanj (npr. prekršek namesto kaznivega dejanja); opustitev snemanja postopkov (kljub usmeritvam o obveznem snemanju); delo varnostnikov brez ustreznih licenc v lokalu; organizacijske težave, kot so slabša koordinacija, dokumentiranje, razporejanje kadra in pomanjkljiva opremljenost (npr. z električnimi paralizatorji), ter vpliv kadrovskega pomanjkanja na operativno delo v regiji z večjimi varnostnimi izzivi (javni red, romska naselja ipd.). Juršič je sicer odstopil, proti njemu pa ni bil sprožen noben postopek – bil je celo nagrajen z boljšim delovnim mestom.

Po Juršiču je vodstvo PU Novo mesto začasno prevzel Bor Jeglič, namestnik direktorja PU Ljubljana. Slednjega je zdaj zamenjal Dejan Kink.

Po navedbah poznavalcev Juršič ob imenovanju ni bil polno usposobljen za vodenje tako velike policijske uprave kot je PU Novo mesto. Opozarjajo, da je bil Juršič močno pod vplivom Damjana Dragmana (Buya), nekdanjega policista specialca, trenutnega partnerja poslanke Lene Grgurevič (Svoboda) in člana sveta Gibanja Svoboda. Juršič naj bi bil imenovan prav na njegovo pobudo.

Zakaj je bila za Svobodo in Goloba PU Novo mesto tako pomembna?

PU Novo mesto je vodila začetni predkazenski postopek v zvezi s podjetjem Gen-I in Robertom Golobom, iz katerega na koncu ni bilo nič.

Marca 2022 je kriminalistični inšpektor Srečko Budič iz Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto prevzel obravnavo kazenske ovadbe, ki je bila vložena zoper Roberta Goloba (takratnega predsednika uprave podjetja Gen-I) in nadzorni svet družbe. Predkazenski postopek se je nanašal predvsem na sum zlorabe položaja pri poslovanju podjetja Gen-I, zlasti hčerinske družbe Gen-I Beograd, v času, ko je Gen-I vodil Robert Golob.

Predkazenski postopek je kasneje prevzel NPU pod vodstvom Golobovega izbranca Darka Muženiča. Specializirano državno tožilstvo je nato julija 2025 zaključilo slovenski del predkazenskega postopka glede »balkanske fronte« (nakazila prek podjetja Gen-I Beograd srbskemu poslovnežu Martinu Berishaju v višini več kot 2 milijona evrov). Ugotovili so sum kaznivega dejanja, vendar so zadevo odstopili srbskemu tožilstvu, ker naj bi ključne pogodbe in dejanja izvedel srbski državljan na ozemlju Srbije. V Sloveniji so postopek v tem delu zaključili brez nadaljnjega pregona slovenskih oseb (vključno z Golobom).

Kot nekdanji premier (do 3. junija 2026) je imel Golob politično moč, kar je vplivalo na tempo preiskav. Originalni predkazenski postopek PU Novo mesto se je tako v glavnem delu zaključil julija 2025 z odstopom zadeve Srbiji. V Sloveniji zaenkrat ni obtožnice proti Robertu Golobu v tej zadevi. Zadeva pa je v rokah srbskega tožilstva že skoraj eno leto, vendar brez vidnih javnih rezultatov. Slovenski del je (zaenkrat) zaključen.

Romska problematika in nezakonite migracije

Romska problematika in nezakonite migracije predstavljajo velik operativni izziv za PU Novo mesto (regija pokriva več kot 70 odstotkov vseh ukrepov v zvezi z romsko tematiko v Sloveniji). Vodstvo je bilo v času Golobove vlade deležno kritik zaradi mlačnega pristopa in kadrovske podhranjenosti.

Direktorji PU Novo mesto po Golobovi izbiri so bili pri tem dokaj mlačni. Očitno je, da so delovali tako, kot jim je narekovala vladajoča elita Roberta Goloba. Spomnimo. Golob je nezakonite migrante ob izvolitvi leta 2022 celo vabil v Slovenijo. Policija je nato tudi prenehala z vračanjem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Število kaznivih dejanj na območju PU Novo mesto se je v drugi polovici lanskega leta, ko je upravo še vodil Igor Juršič, izrazito povečevalo, raziskanost pa je bila zgolj 11,7-odstotna. Raziskano je bilo približno vsako deveto kaznivo dejanje. Še novembra 2025 so mediji na podlagi policijskih poročil razkrili, da se trend kaznivih dejanj povečuje, gre pa predvsem za kazniva dejanja na področju premoženjske kriminalitete in velikih tatvin. Opazno se je povečalo tudi število vlomov v parkirna vozila.

So novemu direktorju PU Novo mesto stare strukture kaj podtaknile?

Pred neka dnevi smo v uredništvo prejeli skrb zbujajočo informacijo. Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost pri PU Novo mesto naj bi vodil Matej Udovč. Nadomestil naj bi Aleksandra Krajnca. Za Udovča pa domačini navajajo, da naj bi bil v preteklosti udeležen v pretepu v gostinskem lokalu, kar naj bi obravnavala tudi policija.

Vprašanja o tem smo poslali policiji, iz PU Novo mesto pa smo prejeli naslednji odgovor: »Javni uslužbenec (Udovč, op. a.) je za čas od 1. julija 2026 in do imenovanja novega vodje Oddelka za kriminalistično obveščevalno dejavnost pooblaščen za vodenje oddelka.«

Dodali so, da policija v notranjevarnostnih postopkih natančno preverja morebitna odklonska ravnanja uslužbencev. V primeru suma kaznivega dejanja zadevo predajo Specializiranemu državnemu tožilstvu. Na konkretna vprašanja o Udovču niso odgovorili, sklicujoč se na varstvo osebnih podatkov.

Udovč je bil za vodenje oddelka verjetno določen še pred prihodom novega direktorja PU Novo mesto Dejana Kinka. Oba sta sicer nastopila 1. julija. Postavlja pa se vprašanje, ali so Kinku stare strukture morda kaj podtaknile.

Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost je namreč ena od najobčutljivejših enot v okviru policijske uprave, ki se ukvarja s kriminalističnim obveščanjem, analizo in zbiranjem podatkov za preiskave.