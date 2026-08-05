Pirc Musarjevi grozi ustavna obtožba

Piše: C. R.

V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni.

S predsednico republike sta v petek, ko se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti v predoru Kastelec, potovali tudi dve njeni prijateljici. Peter Jambrek naj bi po informacijah Televizije Slovenije (TVS) predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani.

V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni, jih pa ne preseneča. Po njihovih navedbah so obtožbe neutemeljene, saj ima ta oseba dvojno državljanstvo, ob ruskem ima od leta 2016 tudi slovenski potni list, je poročala TVS.

Predlog ustavne obtožbe lahko sicer vloži najmanj 30 poslank in poslancev, za potrditev predloga pa mora glasovati večina vseh poslancev.

Predlog ustavne obtožbe je do zdaj doletel le nekdanjega predsednika republike Danila Türka, ki pa je bil v DZ sicer zavrnjen. Spomladi 2010 jo je tedaj opozicijska SDS vložila, ker se ni strinjala z odlikovanjem nekdanjega republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla, ki naj bi bil odgovoren za sistematične kršitve človekovih pravic.

Sicer je bilo še šest predlogov ustavne obtožbe vloženih proti različnim predsednikom vlad, a je bilo vseh sedem doslej neuspešnih in iz DZ niso prišle do ustavnega sodišča.

Uspeh ustavne obtožbe je sicer v vsakem primeru vprašljiv. Zanj je potrebnih 46 glasov, a glede na to, da ima koalicija 43 glasov, je vprašanje, če bo Resni.ca dodala svoje glasove. Tudi če bi, bi bil postopek na ustavnem sodišču verjetno pod vplivom ideološke nagnjenosti sedanje ustave ustavnega sodišča. Če je predlog začetka postopka impičmenta izglasovan, se predsednika republike odstavi, če za ta predlog glasuje vsaj šest ustavnih sodnikov.