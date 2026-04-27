Politična fatamorgana: Kdo v resnici vara volivce?

Piše: Dominik Štrakl

Osnovno dejstvo, ki ga vladni spin doktorji vztrajno ignorirajo, je kristalno jasno: vlada Roberta Goloba je velika poraženka volitev. Volivci so jim odvzeli udobno večino in z jasno odločitvijo sporočili, da si ne želijo nadaljevanja katastrofalne politike, ki je Slovenijo pahnila v obdobje negotovosti.

V takšnih razmerah bi bila edina resnična prevara volivcev tista, ki bi omogočila podaljšanje agonije sedanje oblasti. Stranke in posamezniki, ki so nastopili proti tej uničujoči politiki, imajo moralno in politično dolžnost, da to politiko ustavijo. Vsako sodelovanje pri ohranjanju statusa quo bi bilo de facto izdaja volivcev. Če je kdo prevaral volivce, je to Robert Golob že leta 2022 – z obljubami in lažmi, ki so se izkazale za prazen politični marketing.

Vendar pa se moramo vprašati, kako smo sploh prišli do sem. Odgovor leži v sprevrženi simbiozi med levo politiko in medijskim prostorom. Politično podrejeni mediji so zadnja štiri leta delovali kot podaljšana roka vladnega PR-aparata. Njihova naloga ni bila obveščanje, temveč aktivno zakrivanje prevar Roberta Goloba in njegove vlade. Vsaka afera, vsaka dokumentirana laž in vsak sum korupcije so bili v osrednjih dnevnikih bodisi relativizirani bodisi popolnoma zamolčani. Brez tega medijskega ščita bi se Golobova hišica iz kart zrušila že zdavnaj. Pravica do svobodnega oblikovanja politične volje je postala talka urednikov, ki levici ne postavljajo neprijetnih vprašanj, ampak jo servisirajo. To ni demokracija, temveč orkestrirana manipulacija javnega mnenja.

Zato je danes klic po »razgradnji sistema« edina pot do svobode. Ne potrebujemo nove propagande, temveč resničen medijski pluralizem, kjer bodo mediji oblast nadzorovali ne glede na politični predznak. Konec mora biti prakse, ko mediji leve vlade servilno ščitijo, ob desnih vladah pa se čez noč spremenijo v politično orožje za njihovo rušenje.

Edina prava »izdaja volivcev« bi bila dopustiti nadaljevanje potapljanja države pod taktirko tistih, ki so nas že tolikokrat prevarali.