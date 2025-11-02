Za zimski regres z vojsko na ulicah

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Parlament, čeprav smo v novembru, še ni dobil vladnega predloga, da bi ob zaposlenih v uspešnih podjetjih tudi javnemu sektorju in upokojencem izplačala božičnico v enakih zneskih.

Zaposlenim po 639 evrov, upokojencem 150. Za upokojence so isti dodatek že uzakonili septembra s spremembo pokojninskega zakona, a je to že propadlo zaradi zbiranja podpisov za referendum sindikalistov. Vlada bi zdaj, kar je zavozila, uzakonila z drugim zakonom.

Odločila pa je tudi, da božičnice ne bo. Zimski regres bo. Božičnica Izvira iz katoliških tradicij, ob katerih številni v vladi dobijo ošpice. Vsi pa ne. Še posebej premier Robert Golob rad nabira točke tudi med verujočimi.

Robert Golob in Tina Gaber Golob na Brezjah. Foto: Katja Kodba/STA za KPV

A je ateistični del prevladal in iz vlade so sporočili, da so na dopisni seji predlagali zakon o izplačilu zimskega dodatka ali regresa. To bo v parlamentu.

Na isti dan je sekretariat sveta za nacionalno varnost, v katerem sta oba šefa obveščevalnih služb, Joško Kadivnik in Andrej Fefer, pa tudi generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl, predlagal vladi, da naj “zaradi tragičnih dogodkov v Novem mestu” aktivira 37. člena zakona o obrambi. Država je tako ogrožena, da mora vojska policiji nujno pomagati pri širšem varovanju državne meje. Vlada vojske ne more aktivirati sama kot bi lahko sklepali po predlogu šefov naših obveščevalnih služb. Lahko pa to predlaga parlamentu, kjer pa je nujna ustavna večina. Brez opozicije je vladne stranke nimajo. Tako pravi zakon:

Zakaj vlada potrebujejo vojsko za širše varovanje državne meje v povezavi z Novim mestom, lahko le ugibamo. “Tragičen dogodek” v Novem mestu, če to gledamo še tako široko, ni bil stvar varovanje državne meje. Če je umor Aleša Šutarja problem varovanja državne meje, potem je to tudi, recimo, božičnica. No, zimski regres. Ker tega nihče v državi ni načrtoval, vlada pa se je prepozno spomnila, lahko zdaj le vojska reši mejno vprašanje, da bo to uzakonjeno in izvedeno dovolj hitro, brez vsakega parlamentiranja. Nobenega nasprotovanja ne sme biti. Sicer streljamo.

Ker bodo sicer ogroženi predvolilni cilji vlade.

Z denarjem pa ni problem, ker nas finančni minister Klemen Boštjančič ravno še dodatno zadolžuje na Kitajskem. Kar je gotovo bolje vsaj od Rusije ali Irana.

Uporabe vojske sekretariat Sveta za nacionalno varnost ni predlagal Svetu za nacionalno varnost, ki ga vodi premier Robert Golob in v katerem je tudi predstavnik največje opozicijske stranke Janez Janša. Organu, za katerega delajo, so s tem izrekli nezaupnico. In s tem tudi usklajevanju z opozicijo.

Janša se je odzval tako:

Člen 37.a je bil sprejet v času, ko so v državo množično nezakonito vstopali migranti iz daljnih držav. Za reševanje teh težav. A zdaj ni takšnih migracij.

Razen če je v ozadju, kakšna skrivnost, ki nam jo prikrivajo in so se morilci pretihotapili preko meje. Da je bil ravno pokopan 48 letni Aleš Šutar – Aco, ki je prišel varovat svojega sina pred nasiljem skupine Romov, ljudje vemo le neuradno. Uradno država skriva.

Policija po tednu še ni sporočila, kdo točno bi naj ubil nekoga, ki ga ne smejo omenjati. Je bil pa že pogreb. In besne množice, ki so izžvižgale predstavnike vlade.

Obvestila nas je policija tako:

“Obveščamo vas, da so policisti PU Novo mesto danes ob 12.30 uri na podlagi vseh ugotovitev s kazensko ovadbo privedli osumljenca storitve KD Povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, na Okrajno sodišče v Novem mestu. Predlagali smo odreditev pripora, katerega je po opravljenem zaslišanju zoper osumljenca preiskovalni sodnik tudi odredil.”

Iz tega obvestila ni mogoče ugotoviti, koga so prijeli, za katero poškodbo, le sklepamo lahko, da za Šutarja, v sporočilu tudi ni nič o tem, da je vpleten kdo iz romske skupnosti.

Se je pa v javnosti razširilo, da je možnih osumljencev več. Neuradno. Uradno ne smete vedeti. To so zasebni biznisi, ki jih bo zdaj pomagala reševati vojska, ki uradno tudi ne sme povedati, da gre za Rome. Če gre zanje. Lahko tudi za božičnico. Ali pa ohranitev oblasti, ker bo vojska, če bo to potrjeno, na ulicah tudi v času volitev.

Da predlagajo rabo vojske, ker niso sposobni zagotavljati reda in miru na meji, je sekretariat sveta nacionalno varnost sporočil tako:

“Po tragičnem dogodku v Novem mestu je za zagotavljanje varnosti na območju Dolenjske prisotno večje število policistov, zato so se člani SSNAV strinjali o aktivaciji mešanih patrulj slovenske policije in vojske, pri čemer bo vojska zagotovila podporo s kadri in tehniko. Prisotnost mešanih patrulj na terenu bo skladna z veljavnim načrtom o sodelovanju med slovensko vojsko in policijo. Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu in se je izkazal za učinkovito podporo policiji pri izvajanju njenih nalog za zagotavljanje varnosti. Člani SSNAV predlagajo, da se za dodatne posebne obremenitve policistov zagotovijo finančna sredstva. Člani SSNAV vladi predlagajo, da se 37. člen aktivira do enega leta, pri čemer se bodo redno mesečno preverjale varnostne razmere. Vlada bo o sklepu SSNAV odločala v najkrajšem možnem času. ”

Če bi takrat, ko je počilo s Strojani, Janša poslal vojsko, da uredi konflikt, bi bila v državi revolucija. Voditelji levih strank bi padali v nezavest od ogorčenja.

Zdaj v svobodi pa je vse mogoče in vse dovoljeno.