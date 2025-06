Sodišče EU je deloma ugodilo tožbi evropskega poslanca Milana Zvera (EPP/SDS) proti Evropski komisiji

Piše: C. R., A. N., STA

Sodišče EU je danes deloma ugodilo tožbi evroposlanca Milana Zvera (EPP/SDS) v zvezi z obiskom tedanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Za ničnega je razglasilo del sklepa komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom tedanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023.

Celotna sodba je dostopna na POVEZAVI.

Spomnimo, kaj je Anamarija Novak napisala v članku z naslovom: Se bo Accetto poslovil z mesta ustavnega sodnika?

Osemnajstega junija bo znano, ali je evropski poslanec Milan Zver upravičen do dokumentov in ali sta se tedanji predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto in takratna podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová pogovarjala o noveli zakona, ki ureja RTV. Če bosta odgovora na obe vprašanji pozitivna, se bo moral Accetto verjetno posloviti z mesta ustavnega sodnika.

Sporen obisk Slovenije

Leta 2023 se je takratna podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová, ki se je kot komisarka ukvarjala z mediji, med obiskom v Sloveniji sešla tudi s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. Po obisku sta dva sodnika ustavnega sodišča spremenila svoje mnenje o noveli zakona, ki bi urejala delovanje RTV Slovenija in o kateri je prav takrat odločalo ustavno sodišče. Slednje je nato odpravilo začasno zadržanje zakona. Ta je lahko začela veljati, z njo pa si je vlada Roberta Goloba povsem podredila RTVS. Evropska komisija je takrat sicer zanikala, da bi se Jourová z Accettom pogovarjala o omenjeni noveli zakona, a dokumentov o vsebini njunega pogovora niso hoteli razkriti.

junija bo znana sodba

Dokumente je zahteval evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS). Po posredovanju evropskega varuha človekovih pravic mu je po dolgotrajnih prizadevanjih dokumente uspelo dobiti, a so bili ti v ključnih točkah počrnjeni. Lanskega maja je zato Zver na splošno evropsko sodišče vložil tožbo proti Evropski komisiji, ki je zdaj tik pred zaključkom. Nedavno je namreč administrator sodišča strankam poslal dopis, da je postopek končan, sodba pa bo razglašena 18. junija na javni obravnavi ene od razpravnih dvoran na sedežu sodišča v Luksemburgu. Če se bo ugotovilo, da sta se Accetto in Jourová pogovarjala o noveli zakona, ki ureja RTV, se bo Accetto verjetno moral posloviti z mesta ustavnega sodnika. To bi namreč pomenilo, da je dopustil, da je nekdo zunaj slovenskega ustavnega sodišča vplival na odločitve tega sodišča, kar pa je tako pravno kot profesionalno povsem nesprejemljivo.

Šuhel: Zver piše zgodovino

Asistent evropskega poslanca Milana Zvera Peter Šuhel je ob tem na omrežju X med drugim zapisal, da Zver s to zgodbo piše zgodovino Slovenije in EU. »Je namreč prvi evropski poslanec v zgodovini Slovenije, ki je od EK sploh kadarkoli zahteval vpogled v interne dokumente in jih v dveletnem boju prejel že za več kot 100 strani. Že samo ta razkriti del bi moral biti dovolj za takratni odstop Věre Jourove, zaradi očitne politične naklonjenosti vladi Roberta Goloba in sovražnosti do pretekle vlade @JJansaSDS, ki je bruhala iz internih opomnikov. Če pa Sodišče EU tožbi @MilanZver ugodi in se razkrije 3. točka opomnika pod naslovom ‘Kaj želimo od Acceta’, pa bo to najbrž podlaga za resnejšo javno razpravo o prekoračitvi pristojnosti in direktnem političnem vmešavanju @EU_Commission v zadeve, ki so v popolni pristojnosti Slovenije, oziroma kako to v prihodnje preprečiti. Je pa @MilanZver tudi edini poslanec v zgodovini Slovenije, ki se je za resnico in preglednost EU (boril, op. p.) tudi na @EUCourtPress,« je na X zapisal Šuhel.