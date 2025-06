V tiskani izdaji Demokracije preberite: Rusko gospodarstvo krvavi iz mnogih ran

Piše: Bogdan Sajovic

Rusko gospodarstvo ne zmore več bremena vojne. Rusi plačujejo ceno za Putinovo vojno z naraščajočimi stroški gospodinjstev, oslabljenim rubljem in inflacijo. Ruske trditve o gospodarski moči so zavajajoče.

Odkar je spodletela ruska »tridnevna omejena operacija« in se je invazija spremenila v pravo vojno, se svetovna javnost sprašuje, koliko časa bo lahko rusko gospodarstvo podpiralo vojno.

Rusko manipuliranje s podatki

Napovedati je težko, saj Rusija že od carskih časov navadno manipulira s podatki in kaže sliko, ki je všeč vladarju. V vseh azijskih despotijah je namreč car (sultan, šogun, ljubljeni vodja ali kakorkoli se že imenuje) vsemogočen vse dotlej, dokler ni več. Dokler ne pokaže šibkosti in potem gre za glavo. Kremeljski propagandisti zatorej v svet pošiljajo sliko, po kateri je vse v najlepšem redu, da Rusija zaradi vojne celo cveti. Če bi bilo to res, zakaj potem ne sprožijo še dveh, treh vojn, da bi cveteli še bolj? In zakaj bi se sploh bili pripravljeni pogajati o miru?

Putin seveda postavlja mirovne pogoje, ki ne pomenijo drugega kot popolno kapitulacijo Ukrajine. To je razumljivo, saj bi le tako lahko upravičil sklenitev miru, ne da bi pred svojimi dvorjani izpadel šibek. Na drugi strani pa vse več analitikov meni, da se Rusija bliža trenutku zloma, in vlečejo zgodovinske vzporednice; tako carska Rusija kot Sovjetska zveza sta navzven kazali podobo nepremagljivega kolosa, dokler tako rekoč čez noč ni prišlo do popolnega zloma.

