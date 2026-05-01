V novi Demokraciji preberite: Mag. Igor Omerza: »Lažniva gliha (Milan in Marta) vkup štriha!«

Piše: Petra Janša

Mag. Igor Omerza, eden največjih poznavalcev udbovskih arhivov in avtor več kot 30 knjig o temni strani naše zgodovine, v intervjuju ostro komentira evropsko komisarko za širitev Marto Kos. Minuli ponedeljek je Kosova že drugič pred evropskimi poslanci lagala o sodelovanju z jugoslovansko tajno službo, čeprav je bila Omerzova knjiga Komisarka – v kateri so vsi dokumenti o njenem sodelovanju z Udbo – že prej predstavljena tudi v Evropskem parlamentu. Omerza zato pojasnjuje, zakaj gre, po njegovem mnenju, za »lažnivo gliho (Milana in Marto), ki vkup štriha«, opozarja na dvojna merila v Evropskem parlamentu ter primerja slovensko stanje z lustracijskimi praksami v Nemčiji, Latviji, Romuniji in na Poljskem.

DEMOKRACIJA: Gospod Omerza, Marta Kos je minuli ponedeljek že drugič pred evropskimi poslanci (in enkrat pred slovenskimi) zanikala sodelovanje z jugoslovansko tajno službo. Komentar?

Mag. Igor Omerza: Sem presenečen, saj tega ne more ovreči (deset novih dokumentov je javno dostopnih v slovenskem arhivu in posledično v celoti objavljenih v moji knjigi Komisarka, eden je bil predstavljen že leta 2024). Ujeta je bila na laži in zdaj ponovno laže o tej laži, in to pred vsem svetom. Bolje bi bilo, če bi se opravičila in pokesala – zdaj te poti, na svojo škodo, več nima!

Mimogrede. Ste opazili, da so med sejo ravno pred vprašanjem Zvera in nato Grimsa »ugasnili« tolmače? Uradno so navedli, da jim je potekel delovni čas, nato pa je nadaljevanje seje potekalo samo v angleškem jeziku. Naključje?

Tega nisem opazil, ker nisem uporabljal tolmačenja. Bilo pa je očitno, da je manjkal predsednik tega odbora David McAllister, ki je že na prvem zaslišanju leta 2024 branil Marto Kos. Tudi začasni predsedujoči Michael Gahler je očitno »navijal« zanjo. Celo nekaj poslancev je izrazilo podporo naši komisarki, videlo se je, da so pripravljeni/preparirani. Enkrat so ji prisotni (ne vsi) tudi zaploskali!? Zanimivo, Marta Kos odkrito in debelo laže, in to že drugič v Evropskem parlamentu, za to pa celo dobi aplavz!

Če malo osveživa spomin za naše bralce; kateri arhivski dokumenti so vas dokončno prepričali, da je Udba »vrbovala« Marto Kos? Kako je to vplivalo na njeno kasnejšo kariero?

Jaz sem bil prepričan o njenem udbovskem pedigreju že, ko je bila leta 2024, mislim da v Demokraciji, predstavljena njena šifra (s spletne strani udba.net, uradno iz CAE – Centralne abecedne evidence) registriranega vira. Dodatno je Bojan Požar na Požareportu leta 2024 objavil, da je imela tajno poštno javko pri prijateljici, na katero je pošiljala sporočila iz Kölna. Tam jih je dvigoval udbovec Stojan Celin. Kakor koli, zdaj objavljeni dokumenti potrjujejo, da je na poštno javko dejansko hodil udbovec Stojan Celin, zaposlen na CSDV Slovenj Gradec, od 15. marca 1990 pa na CSDV Maribor, ker so slovenjgraško podružnico slovenske Udbe ukinili in jo vkomponirali v mariborsko tajno politično policijo. Celin je imel z njo tudi osebne stike oz. operativne razgovore, poleg tega jo je tudi inštruiral. Vse to je zdaj lepo zapakirano v moji knjigi Komisarka/Commissoner/Povjerenica/Die Kommissarin (slovenska in angleška izdaja sta na voljo v tiskani obliki, vse štiri – slovenska, angleška, hrvaška in nemška – pa so dostopne kot e-knjige; dobra-knjiga.si in igoromerza.si). Vseh teh »Komisark« nihče več ne more izsekati, niti s sekiro!

