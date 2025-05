Škandalozno: v preteklem letu Golobova vlada “pomalicala” kar 1,8 milijona evrov

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Za malice, pogostitve in podobne dobrote, ki si jih privoščijo iz javnega denarja, so premier Robert Golob in njegovi ministri v lanskem letu porabili 1.844.452 evrov. To so stroški, ki so jih po odgovoru vlade na poslansko vprašanje Antona Šturbeja (SDS), plačali kabinet premiera in ministrstva.

Grok (umetna inteligenca) na vprašanje, kako so naše vlade trošile v preteklosti, odgovori tako:

Podatki o porabi slovenskih vlad za reprezentanco (v smislu stroškov za protokolarne dejavnosti, kot so pogostitve, darila, prireditve ipd.) so delno dostopni prek javnih virov, predvsem iz poslanskih vprašanj in odgovorov vlade. Na podlagi razpoložljivih informacij lahko povzamem naslednje: “2022 (vlada Janeza Janše, januar–maj): Po podatkih iz poslanskega vprašanja stroški reprezentance za Kabinet predsednika vlade in ministrstva so znašali 83.910 €. 2022 (vlada Roberta Goloba, junij–december): Stroški reprezentance so se v tem obdobju povečali na 105.228 €. 2023 (vlada Roberta Goloba): Za prve devet mesecev leta 2023 so stroški reprezentance samo za Kabinet predsednika vlade znašali 67.642 €, kar kaže na znatno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem prejšnje vlade (18.305,25 € v letu 2022 pod Janšo). 2024 (vlada Roberta Goloba): Po podatkih iz poslanskega vprašanja so ministrstva in Kabinet predsednika vlade za reprezentanco porabili 1.844.452 €, kar je izjemno visok znesek v primerjavi s prejšnjimi leti.”

V času vlade Svobode, SD in Levice smo dobili pet novih ministrstev in po številu resorjev v zgodovini države najbolj obilno vlado in tudi eno najbolj obilnih v EU. Veliko ministrstev pomeni tudi veliko denarja za reprezentanco. Tako to raste, kažejo odgovori na poslanska vprašanja:

V 1,8 milijona stroškov niso všteta plačila ministrom in premierju iz podrejenih institucij. O enem smo poročali zadnje dni, ker je državni stanovanjski sklad plačal več kot devet tisoč evrov za pogostitev v Hiši Fink. Če teh “preloženih” plačil ne upoštevamo, pa je bil minister Simon Maljevac, ki je za reprezentanco porabil 16.637 evrov, med bolj varčnimi v vladi. Najbolj zapravljivo med vsemi je bilo obrambno ministrstvo, ki sta ga lani vodila Marjan Šarec (Svoboda) in Borut Sajovic (Svoboda). Na drugem mestu je z več kot pol manjšo vsoto zunanje ministrstvo Tanje Fajon (SD). Seštevki, ki sem jih pripravil po vladnem odgovoru, so takšni:

Povsem na dnu po reprezentanci je ministrstvo za kulturo Aste Vrečko. Porabili bi naj “le” 9.626 evrov. A tudi tu je treba biti previden, ker se del tovrstnih stroškov lahko skriva še v drugih postavkah. Le za delovanje Prešernovega sklada so porabilo 210.661 evrov, od tega je šlo 120.000 evrov za nagrade.

Po mesecih je poraba na obrambnem ministrstvu, kjer so živeli najbolj razkošno, precej nihala. Do manjšega zatišja je prišlo po tem, ko je bil junija Marjan Šarec izvoljen za evropskega poslanca. Po oktobru, ko je bil izvoljen Sajovic, smo spet priča strmemu vzponu in rekordni porabi v decembru.

S 59.484 evrov v decembru so na obrambnem ministrstvu presegli porabo devetih ministrstev v celem letu. Zakaj so porabili skoraj pol milijona evrov, so na obrambnem ministrstvu pojasnili zelo skopo. Tako so povedali, kaj so dobili za velikansko vsoto: “Nameni reprezentance so bili: izobraževanje, usposabljanje, vaje in mednarodno sodelovanje.”

Celoten odgovor vlade o stroških za reprezentanco po mesecih za vse resorje je takšen:

