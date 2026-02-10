Mati levičarskega aktivista, sama vpletena v zadevo Celovški dvori, oproščena na sodišču – sojenje je trajalo kar deset let!

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj izreklo oprostilno sodbo v postopku zoper nekdanjo direktorico ljubljanskega stanovanjskega sklada Jožko Hegler in poslovneža Andreja Oblaka zaradi očitanih kaznivih dejanj pri sklenitvi svetovalne pogodbe za nakup stanovanj v Celovških dvorih leta 2006. Sodba še ni pravmomočna, a Hegler pričakuje zastaranje zadeve.

Nacionalni preiskovalni urad je zdaj upokojeno Jožko Hegler in nekdanjega direktorja Hypo Alpe Adria Consultants Andreja Oblaka ovadil leta 2013, ker naj bi leta 2006 oškodovala proračun Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana – tej ustanovi je načelovala prav Heglerjeva. Tožilstvo jima je očitalo ponarejanje in uporabo ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev pri sklenitvi svetovalne pogodbe za nakup 300 stanovanj v Celovških dvorih od Vegrada AM. S tem naj bi zlorabila položaj in sklad oškodovala za 650.000 evrov.

Spomnimo: Heglerjeva je sicer mati levičarskega “nevladnega” aktivista Jaše Jenulla, njegov oče je Hinko Jenull, nekdanji vrhovni državni tožilec, ki naj bi tudi stal za obtožnico v politično obremenjeni zadevi Trenta. Heglerjevo je ves čas zelo hvalil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Zanimivo je, da nikjer ni navedeno ime tožilca, ki je vložil obtožnico proti Heglerjevi, vsaj mediji o tem ne poročajo. Obtožnico naj bi vložilo zgolj Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Obtožnica je bila vložena leta 2013, prav tistega leta je Hinko Jenull dobil naziv tožilec svetnik, deloval je na Vrhovnem državnem tožilstvu.

Sojenje je steklo sredi leta 2016, konec januarja, torej po skoraj 10 letih, pa je ljubljansko okrožno sodišče za soobtožena izreklo oprostilno sodbo. Ta sicer še ni spisana, tožilstvo pa je že napovedalo pritožbo na višje sodišče, je za STA povedala Heglerjeva, ki je bila po vodenju ljubljanskega stanovanjskega sklada tudi direktorica mestne uprave.

Ker pa je bila pogodba podpisana sredi leta 2006, absolutni zastaralni rok pa je 20 let, Hegler pričakuje zastaranje zadeve še pred odločitvijo višjega sodišča. Rok za zastaranje namreč poteče avgusta, višje sodišče pa po pojasnilih njenih zagovornikov običajno ne izreka meritorne sodbe, ampak zadevo kvečjemu vrne v ponovno sojenje.

Kot je pojasnila Heglerjeva, je bila osnovna argumentacija sodnice v oprostilni sodbi ta, da pri ravnanju nekdanje direktorice ljubljanskega stanovanjskega sklada ni bil izkazan naklep in da je dejanja izvedla v dobri veri, saj ni poznala vseh ozadij.

Jožka Hegler je leta 2006 kot direktorica sklada sklenila svetovalno in posredniško pogodbo z liechtensteinsko družbo Sebua, ki naj bi skladu pomagala kupiti omenjena stanovanja v Celovških dvorih. Očitek njej je bil, da je vedela, da pogodbeno dogovorjene storitve s Sebuo ne bodo nikoli opravljene, saj da se je o nakupu stanovanj že pred tem pogovarjala neposredno z družbo AM-S.P.C., pozneje Vegrad AM, ki jo je vodil soobtoženi Oblak.

Na strani Sebue je pogodbo podpisal Jože Podržaj, ki je bil v tistem času zaposlen v družbi Hypo Alpe Adria Consultants, vodil pa jo je Oblak. Nekaj mesecev pozneje pa je podjetje AM-S.P.C. s stanovanjskim skladom sklenilo še prodajno predpogodbo o nakupu 300 stanovanj. To potezo naj bi Hegler svetoval Oblak.

Skratka, gre za še eno zadevo, ki se je vlekla kot jara kača, saj dejanja segajo v čas pred 20 leti, samo sojenje pa je trajalo deset let.