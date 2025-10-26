Predsednik SDS Janez Janša: To smrt imajo posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija

Piše: C. R.

V opoziciji pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše so po sobotnem napadu na Novomeščana, ki je zaradi poškodb izgubil življenje, ogorčeni. Dogodek pripisujejo neaktivnosti Golobove vlade in levičarske koalicije na področju boja proti nasilju in drugim kaznivim dejanjem pripadnikov romske skupnosti. Odgovorne vladne predstavnike, predvsem notranjega ministra Boštjana Poklukarja, pozivajo k odstopu.

“To smrt imajo posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija,” so tako na družbenem omrežju X zapisali v stranki SDS pod vodstvom Janeza Janše, kjer so izrekli sožalje svojcem in prijateljem preminulega.

🕯️Iskreno sožalje svojcem in prijateljem umorjenega Novomeščana Aleša Šutarja 💔 🖤 To smrt imajo posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija. Prišli smo celo tako daleč, da si očividci umora ne upajo odkrito nastopiti pred kamero. V Sloveniji leta… pic.twitter.com/eComQei2Xe — Janez Janša (@JJansaSDS) October 25, 2025

Premier je po njihovih navedbah nesposobnega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in nesposobno ministrico za pravosodje Andrejo Katič ves čas podpiral v njuni ignoranci do romske problematike in uporabi dvojnih meril. “Ni poslušal opozoril prizadetih ljudi, niti županov niti opozicije,” so dodali.

Kot pravijo v največji opozicijski stranki, so se v vladajoči koaliciji “posmehovali predlogom županov in opozicije, ki bi preprečili nasilje”. “Namesto da bi zaščitila ljudi, je oblast ščitila kriminalce,” so ostri.

Levičarskim anarhistom,ki so metali granitne kocke v reševalce in razbijali po Ljubljani so odpisovali kazni in ovajali policiste,ki so delo opravljali strokovno.Nato so skrbeli za”občane”,ki so pod njihovo oblastjo nasilje eskalirali,celo do umora.Ti ne znajo zagotoviti varnosti pic.twitter.com/KYLcAGxyCJ — Aleš Hojs (@aleshojs) October 26, 2025

Odgovornost za dogodek v Novem mestu tako pripisujejo “levičarski politiki oz politiki vzpostavljanja dvojnih meril, sodstvu in tožilstvu zaradi uporabe dvojnih meril pri sankcioniranju kaznivih dejanj Romov ter notranjemu ministru in vodstvu policije zaradi omalovaževanja resnih opozoril in znakov poslabševanja varnostne situacije”.

Edina spodobna poteza, ki jo lahko naredi premier Golob, je po njihovem mnenju takojšen odstop. “Sicer protesti v Novem Mestu ne bodo dovolj, treba bo v Ljubljano na Gregorčičevo. Čas je za odgovornost, red in spoštovanje zakonov za vse,” so sklenili.

Glejte, nisem profesionalna kuharica, le doma za svoje in prijatelje rada skuham. Ampak mnenje, kako izkoreniniti romsko nasilje, pa le imam.

Ob večjih romskih naseljih je potrebno postaviti mobilne policijske postaje. Komandirji ne smejo biti iz kraja, prevoz v službo in nazaj… https://t.co/JR8cbQrRG9 — Mojca Škrinjar (@mojcaskrinjar) October 26, 2025

Da je čas, da minister Poklukar prevzame odgovornost in odstopi, so medtem prepričani v NSi, kjer pretreseni prav tako izrekajo sožalje svojcem in prijateljem preminulega.

“Življenja ni moč povrniti. Na to, da so varnostne razmere na jugovzhodu Slovenije zaradi romske problematike kritične in da je treba ukrepati, preden bo prepozno, smo v NSi opozarjali že dalj časa,” je na omrežju X spomnil predsednik stranke Jernej Vrtovec.

Pretreseni smo nad tragičnim dogodkom v Novem mestu. Naše misli so v tem trenutku z družino in prijatelji umrlega moža in očeta. Življenja ni moč povrniti. Na to, da so varnostne razmere na JV Slovenije zaradi romske problematike kritične in da je treba ukrepati, preden bo… pic.twitter.com/pVIKwCWX13 — Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) October 25, 2025

“Pozivali smo k ukrepom in jih predlagali. Štirikrat je koalicija zavrnila zakone NSi, s katerimi smo želeli zagotoviti varnost ljudi, in dvakrat glasovala proti interpelaciji zoper pristojnega ministra Boštjana Poklukarja, v katerih smo izpostavljali resnost razmer,” je pristavil.

“Opozoril je bilo dovolj. Zgodilo se je najhujše. Čas je za to, da minister Poklukar prevzame odgovornost. Izmikanja je dovolj, čas je za odstop. Slovenija potrebuje red in stabilnost, ne kaosa,” je še zapisal Vrtovec.

Žal, pričakovano. Bo minister Poklukar tokrat zbral pogum in prevzel odgovornost? Razmislek namenjam tudi državni sekretarki MNZ, ga. Helgi Dobrin, ki očitno neuspešno vodi delovno skupino za reševanje romske problematike. pic.twitter.com/DBcj4fndEz — dr. Anton Olaj (@dr_Olaj) October 25, 2025

Oglasil se je tudi poslanec in predsednik stranke Demokrati Anže Logar. Po dveh interpelacijah, številnih praznih obljubah, vedno hujših incidentih ter zdaj še tragičnem dogodku v Novem mestu minister za notranje zadeve po njegovem prepričanju nima več kredibilnosti niti legitimnosti, da obljublja ukrepanje.

“Vlada je že pred časom obljubila županom in prebivalcem, da bo pripravila ustrezno zakonodajo za reševanje romske problematike – do danes nismo videli ničesar. Na terenu se ljudje soočajo z naraščajočim občutkom nevarnosti, neredov in popolnim pomanjkanjem zaupanja v institucije,” ugotavlja Logar.

Zato predlaga, da predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar takoj skliče izredno sejo DZ na temo predlogov ukrepov zaradi kritičnega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji, da predsednik vlade nemudoma skliče sejo vlade v Novem mestu skupaj z župani prizadetih občin in da minister Poklukar “iskreno razmisli o odstopu”.

“Koalicija je imela večkrat priložnost, da ukrepa. Še vedno ima udobno koalicijsko večino, za pametne in konkretne ukrepe tudi podporo opozicije. Česar očitno nima, je volje in odločnosti. Toda zdaj to ne more biti več izgovor,” je zaključil.

V torek ob 17 uri se začnejo protesti. Vsi tisti, ki dvomite v pogum naroda imate priložnost sami biti tam in biti pogum naroda, ki ima dovolj. https://t.co/wvYKt2xt3V — Libertarec (@Libertarec) October 26, 2025

Predsednica zunajparlamentarne SLS Tina Bregant je v odzivu poudarila, da mora država prevzeti odgovornost. “Sožalje in žalost ob izgubi človeškega življenja sta eno, državna in politična odgovornost za varnost pa drugo. Država ni tu le zato, da plačujemo davke, temveč zato, da v njej lahko živimo varno,” je zapisala. Ob tem je vlado pozvala, naj nemudoma ukrepa, konča nasilje in zaščiti prebivalce Dolenjske, Ljubljane in celotne Slovenije. Če pa tega ne zmore, naj si to prizna in da priložnost drugemu.

Država, kje si?

Z globoko žalostjo izrekamo sožalje družini očeta, ki je tragično izgubil življenje v Novem mestu. Življenja se ne da vrniti! Država MORA varovati ljudi pred nasiljem! Če tega ne zmore, naj prizna in prepusti to dolžnost drugim.

Dr. Tina Bregant predsednica SLS — SLS (@strankaSLS) October 26, 2025

Pozivom k odstopu ministra Poklukarja in celotne vlade so se pridružili tudi v stranki Glas upokojencev. “Nekdo mora prevzeti odgovornost za neukrepanje, za izgubljeno zaupanje ljudi in za razmere, v katerih državljani niso več varni niti na lastnih ulicah,” so zapisali.

Sklicali bomo izredno sejo @Drzavnizbor, zahtevali takojšen sprejem 4 romskih zakonov, ki so jih vložili župani in 30K volivcev Dolenjske, sprejem ukrepov za odpravo dvojnih vatlov pri obravnavi kaznivih dejanj Romov ter odgovornost vseh, ki so doslej tiščali glavo v pesek. https://t.co/v0o0XJdqPK — Janez Janša (@JJansaSDS) October 26, 2025