Janez Janša napoveduje »ustavno večino razuma«: Z delom bomo začeli prvo uro po nastopu mandata

Slovenija se nahaja na pragu odločilnih državnozborskih volitev, ki bodo 22. marca. Predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša je v včerajšnjem nastopu v oddaji 24UR ZVEČER jasno začrtal ambicije svoje stranke. S sloganom »ZA SLOVENIJO« in napovedjo »ustavne večine razuma« SDS napoveduje korenite spremembe, ki bi se začele izvajati takoj po morebitnem prevzemu oblasti. Janša je zagotovil, da njihova ekipa ne bo potrebovala časa za uvajanje: »Izvršnih ukazov nova vlada ne more podpisovati takoj, lahko pa začne delati prvo uro po nastopu – in to bomo tudi storili.« Osrednji dogodek predvolilne kampanje SDS bo današnja konvencija, na kateri bo stranka razgrnila seznam svojih kandidatov in podrobno predstavila vladni program. Janša je poudaril, da ne gre zgolj za obljube, temveč za pripravljen paket konkretnih zakonov in zakonskih rešitev. Po njegovih besedah so te spremembe nujne, da se Slovenija odzove na trenutno situacijo v »realnem času«. Ključni cilj teh ukrepov je stabilizacija poslovnega in političnega okolja, ki je po mnenju prvaka SDS trenutno nepredvidljivo in destimulativno za domače znanje in kapital.

Gospodarski zaostanek in beg možganov Ena najbolj kritičnih točk Janševe analize trenutnega stanja je gospodarska uspešnost države. Izpostavil je podatek, da je bila gospodarska rast Slovenije lani prvič po dolgem obdobju za kar 30 odstotkov nižja od evropskega povprečja. »To pomeni, da Evrope ne dohitevamo več, ampak zaostajamo. Dohiteva nas Hrvaška, ob še enem mandatu leve koalicije pa se nam bo močno približala celo Srbija,« je opozoril Janša. Rešitev vidi v ustvarjanju okolja, kjer se bo »splačalo delati in gospodariti«. Opozoril je na nevaren trend, kjer slovenska podjetja selijo proizvodnjo na Hrvaško, mladi in izobraženi kadri pa odhajajo v Avstrijo ali Nemčijo. Janša meni, da Slovenija ta manjko trenutno kompenzira z uvozom nizko kvalificirane delovne sile, kar dolgoročno znižuje standard države. Prepričan je, da so Slovenci sposobni več in si zaslužijo višje plače, boljše pokojnine ter sodobnejšo infrastrukturo. Ustavne spremembe in »davčno sidro« Najbolj odmeven del Janševega načrta je predlog za spremembo ustave, za kar SDS računa na 60-odstotno podporo v prihodnjem sklicu parlamenta. V ustavo želijo zapisati t. i. »davčno sidro«, ki bi vladi ustavno omejilo delež BDP, namenjen proračunski porabi. Takšen ukrep bi po Janševem mnenju zagotovil dolgoročno stabilnost in predvidljivost, ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti. Poleg davčnega sidra SDS v svojem programu predvideva tudi ustavno ureditev pokrajin, kar bi vodilo v dejansko decentralizacijo Slovenije. S tem bi lokalna samouprava dobila večji delež sredstev in pristojnosti za lasten razvoj. Na področju pravosodja Janša napoveduje spremembo načina imenovanja ustavnih sodnikov, s čimer želi povečati avtoriteto in strokovnost najvišjega sodnega organa v državi.

Janez Janša je nastop sklenil z mislijo, da SDS ne gradi koalicij v ozadju, temveč gradi »koalicijo z volivci«. Cilj te povezave je doseči ustavno večino razumnih poslancev, ki bodo sposobni doseči konsenz o ključnih vprašanjih, kot so zgornja meja javne porabe in regionalni razvoj. Po njegovem mnenju je to edini način, da se Slovenija vrne na pot hitrega razvoja in blaginje, ki si jo njeni državljani zaslužijo.

