Esih v Delu razkril, da Golobova vlada potrebuje vojno v Gazi in ji v resnici ni do mirovnega sporazuma, ker bi s tem največ pridobil Janša

Piše: Nova24tv

Že od začetka izraelskih operacij v Gazi je bilo jasno, da bo trenutna koalicija močno stavila na antisemitsko mednarodno politiko, kjer bo močno pritiskala na Izrael (predvsem v okviru notranjepolitičnega nastopaštva) in gledala mimo ob zločinih Hamasa. Nekateri strategi na levi so to že videli kot zmagovito kombinacijo za volitve, saj utegne privabiti tako antisemitsko skrajno levico kot antisemitsko skrajno desnico – v tem bazenu je pomemben del volilnega telesa. Nato pa je Trump z mirovnim sporazumom prekrižal njihove načrte. Zdaj pa je ena od uradnih režimskih trobelj kar neposredno priznala, da je Gaza adut levice, ki ga s Trumpovim mirom izgublja.

Uroš Esih, ki v Sloveniji velja za političnega propagandista levice, je v Delu objavil škandalozni članek z naslovom: “S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša,” s čimer pravzaprav brez ovinkarjenja pove, da je šlo pri Gazi le za politikantstvo in da Fajonovi in drugim predstavnikom vlade nikoli ni bilo za mir v Gazi ali blagostanje Palestincev, ampak da so trupla palestinskih otrok uporabljali za ponovni naskok na Gregorčičevo. Esihova pisanja so običajno skrajno leva, žaljiva do desnice in desno mislečih državljanov, a hkrati predstavlja del monolita politične levice, ki nastopa tudi v parlamentu. V preteklosti je kmete, ki so s traktorji želeli zasesti prestolnico, z besedilom hrvaške pesmi ozmerjal za psihopate. Je pa seveda vedno na liniji levih koalicij in ostro proti desnim, zato ga marsikdo dojema kot levičarsko trobilo.

Seveda je že v osnovi nečloveško govoriti, kdo bo v neki deželi 3000 kilometrov stran kaj “pridobil” od tega, da se Hamas neha skrivati za telesi žensk in otrok. Esih pa iz celotne teze naredi svojevrstno priznanje levega pola, da je Gaza v resnici politični kanonfuter.

Esiha namreč ne zanima sam mir – zanima ga, kako slovenski akterji mir sprejemajo. Trdi namreč, da obstajajo “pomembne politične in ideološke razlike med odzivom propalestinsko usmerjene vladne strani in opozicijo”, ki je zaveznik Netenjahuja, saj si vlada prizadeva za končni cilj dveh držav, opozicija pa ne.

Slovenska vlada poraženec, ker podpira rešitev dveh držav

Esih med vrsticami obžaluje dejstvo, da “mirovni sporazum zagotavlja varnost in interese Izraela” in poudarja, da si zunanja ministrica želi, da bi sporazum vodil v uresničitev dveh držav, medtem ko je Janez Janša podprl demilitarizacijo Gaze (razorožitev teroristov Esih torej vidi kot slabo).

Citira FDV-jevca Farisa Kočana, ki trdi, da je palestinska državnost v sporazumu pogojena s toliko dejavniki, vključno z izraelsko končno odobritvijo, da postaja zelo jasno, da dogovor v praksi preprečuje kakršen koli potencial palestinske državnosti in da Palestincem ne daje garancij za to, da bi kadar koli lahko prišlo do samostojne uprave, s tem pa so, kot on meni, države kot Slovenija, poraženke. V tem kontekstu so vse tiste države, “ki so iskreno zavezane ideji rešitve z dvema državama”, tudi Slovenija, na nek način izgubile ali pa so privolile v rešitev ene države.

S tem je več kot jasno nakazano, da bo slovenska skrajno leva vlada politični poraženec, če ne nadaljuje agitpropa okoli Gaze, saj je to njena življenjska bilka v času, ko je država varnostno, finančno, ekonomsko in družbeno v stadiju naprednega razkroja.

Rešitev slovenske vlade za nadaljevanje palestinske histerije

Esih pa se ne ustavi le pri tem, da relativizira konec vojne zaradi tega, ker teroristični režim nikoli ne bo dobil svoje države, ampak vladi ponudi tudi retorično vejo, na katero se lahko v prihodnosti upre, ko se ne bo mogla več zanašati na trupla otrok, ki so umrla zaradi Hamasa. Takole je citral Kočana: “Po mnenju vrha slovenske politike Izrael v Gazi izvaja genocid. Genocid se s sporazumom lahko zaključi, a presoja o samem genocidu še zdaleč ni zaključena. Če ima vlada resen namen vztrajati pri načelih mednarodnega prava, mednarodne pravičnosti, solidarnosti in suverene enakosti držav, bo gotovo morala še naprej podpirati vse procese in se verjetno tudi pridružiti tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem.”

Ostri odzivi na članek

Na članek, ki ga lahko vidimo tudi kot nekakšna navodila za ravnanje zunanje politike v naslednjih mesecih, se je ostro odzval prvak opozicije Janez Janša, rekoč: “Za levičarje v Sloveniji in po svetu je palestinska zastava krinka, za katero skrivajo svojo korupcijo in moralno degeneracijo.”

Poslanec SDS Žan Mahnič pa je dodal: “Končno je Uroš Esih javno napisal to, kar trdimo že od vsega začetka! Dol visi naši Vladi in in levičarjem za Gazo in za Palestince. Temo potrebujejo in jo zlorabljajo izključno in samo za notranjepolitične namene. Ker so brez programa, brez idej in brez vizije za prihodnost.”

“Prav berem, da so nekateri žalostni, ker se vzpostavlja mir? Pa to je noro…” se je spraševal urednik Planeta TV Uroš Urbanija.

Kajzer: Ne gre za članek, ki temelji na preverljivih dejstvih

Za mnenje o Esihovem članku in njegovem pomenu smo vprašali nekdanjega diplomata Toneta Kajzerja, ki ga je označil za notranje politični pamflet, rekoč: “Več kot očitno ne gre za novinarski članek, ki bi temeljil na preverljivih dejstvih in poznavanju mednarodnih odnosov ter aktualne situacije oziroma razmerja moči na Bližnjem vzhodu. Gre za notranje politični pamflet, če bi se človek milo izrazil.”