Zvone Černač: Skrajni čas je, da se Golob neha norčevati iz zdrave pameti slovenskega naroda

Zvone Černač, poslanec:

“Ko poslušam prazno besedičenje PV Goloba o zgodovinskem zagonu, ki bo omogočil gradnjo 2.000 javnih najemnih stanovanj letno, se vprašam, kdaj in kje pa je bilo to potrjeno. Nisem zasledil, da bi sedanja vlada potrdila kakršen koli dolgoročen načrt gradnje do leta 2030, kot ga je prejšnja vlada v začetku leta 2021. To še posebej skrbi ob dejstvu, da je Slovenija pod to vlado pri koriščenju nepovratnih evropskih sredstev s 4. mesta, ko smo 1. 6. 2022 opravili primopredajo, nazadovala na zadnje mesto.

PV Golobu bi svetoval, da se raje drži obljube, ki jo je dal javno po seji Sveta njegove stranke dan po vloženi interpelaciji s strani SDS spomladi 2023 (čeprav je za kaj takega že prepozno, ker bodo volitve v slabem letu dni), kjer se je Slovenski demokratski stranki zahvalil za priložnost, da so svobodnjaki opravili samorefleksijo, in zagotovil, da ne bodo več obljubljali, pač pa se bodo lotili dela. Žal tudi te obljube ni držal. Zato je skrajni čas, da se neha norčevati iz zdrave pameti slovenskega naroda in delo prepusti tistim, ki so se v preteklosti že dokazali.”

Vir: Nova24tv