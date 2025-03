Zvone Černač: Ne gre za nobeno krajo umetniškega dela

Zvone Černač, poslanec SDS:

“Ne gre za nobeno krajo avtorskega dela. Ta nagrada je bila v zadnjih sedmih letih na vseh mogočih portalih objavljena in jaz se čudim neki nagrajenki, da ni zadovoljna, da se njena nagrada in njeno nagrajeno delo popularizira. Morda pa se sedaj, po sedmih letih, tega dela sramuje? Dojenje psov ni, oprostite, nobeno umetniško delo za nagrado Prešernovega sklada, kajti Maja Smrekar je leta 2018 dobila nagrado Prešernovega sklada, zaradi katere bo upravičena do izjemne pokojnine v višini 2 do 3 tisoč evrov.”

Vir: Nova24TV