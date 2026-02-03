Zdravko Počivalšek: Pečečnik? Ni zastonj kosila!

Zdravko Počivalšek, nekdanji minister za gospodarstvo:

“Razmišljal sem o tem, kar je povedal /Joc Pečečnik/, pa bom najprej rekel: ni zastonj kosila. Očitno, na žalost. Jaz sem z njim imel kar nekaj trdih, ampak v glavnem pozitivnih izkušenj. Tudi zdaj, v nekem obdobju, sem ga poslušal, pa sva nekaj besed izmenjala, je bil konkreten in korekten. Tole zdaj pa moram reči, da če je tako mislil in verjetno je, je pač neko ozadje in bojim se, da je s tem zabil žebelj v krstu SBC (Klub slovenskih podjetnikov, op. ur.), ker bo še druga polovica članov odšla. Prva polovica je že s tem ‘svatbovanjem’ imela težave v tem klubu.”

Vir: podkast Po desnem pasu