e-Demokracija
8.5 C
Ljubljana
sreda, 25 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Rok Ravnikar: Smodeja skoraj štiri leta ne morejo aretirati, nekega oporečnika pa kar takole zgrabijo?

Izjava dneva
Rok Ravnikar (foto: zajem zaslona)

Rok Ravnikar, zdravnik, publicist:

“Take demonstracije policijske države ne samo da niso cool. To je no go! Če kaj, smo v demokraciji občutljivi na zlorabo represivnih organov. Nesposobne politike vzamemo v zakup, se jih zamenja na volitvah. Avtokratske težnje z uzurpacijo policije in tožilstva pa so rdeča luč, rdeča cunja in “Rubikon”!

Težka bo razložiti naključja. Pa še hišne preiskave in zasega telefona pri g. Hojsu nismo zaključili kot ekscesa! Medtem pa enemu iz Fotopuba že dve leti ne morete vročiti pošte sodišča?!”

Vir: X

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Miran Videtič: Kapital z Balkana bi rad “regiral” slovenske volitve

Izjava dneva

Dr. Andrej Saje: Pomembno je, da se volitev udeležimo in da svoj glas oddamo svobodno, po vesti in v luči vrednot, ki izhajajo iz...

Izjava dneva

Janez Janša: Iz čakalnih vrst v zdravstvu so naredili kolone. Iz pokojnin priložnost za nove davke. Iz poletnih zastojev na avtocestah parkirišča …

Izjava dneva

Vili Kovačič: 22. marca poteče 9-letni mandat ustavnemu sodniku Klemnu Jakliču. Hvala mu, ker je ljudem odpiral oči in promoviral ZKP – zdravo kmečko...

© Nova obzorja d.o.o., 2026