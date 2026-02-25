Rok Ravnikar: Smodeja skoraj štiri leta ne morejo aretirati, nekega oporečnika pa kar takole zgrabijo?

Rok Ravnikar, zdravnik, publicist:

“Take demonstracije policijske države ne samo da niso cool. To je no go! Če kaj, smo v demokraciji občutljivi na zlorabo represivnih organov. Nesposobne politike vzamemo v zakup, se jih zamenja na volitvah. Avtokratske težnje z uzurpacijo policije in tožilstva pa so rdeča luč, rdeča cunja in “Rubikon”!

Težka bo razložiti naključja. Pa še hišne preiskave in zasega telefona pri g. Hojsu nismo zaključili kot ekscesa! Medtem pa enemu iz Fotopuba že dve leti ne morete vročiti pošte sodišča?!”

