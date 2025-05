Peter Jančič, urednik in novinar:

“Pri nas nimamo medijev, ki bi bili neodvisni, ki bi živeli od bralcev, ali pa jih imamo zelo malo. Imamo paradržavne in državne medije, ki živijo od politike in ki morajo biti zato tudi pridni in prijazni. In večinoma tudi so, kar ljudje tudi vidijo. To pa ne pomeni, da niso tudi kakovostni, ko gre za nepolitične teme.«

Vir: Radio Ognjišče