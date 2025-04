Peter Jančič: Dvajset minut je Golob govoril o vseh drugih t. i. “dosežkih”, nič pa o tem, kar so mu očitali. Tak pač je

Peter Jančič, komentator:

“Tisto, kar je očitala opozicija, to da je govoril neresnico, mislim, da je bilo namerno, pa tudi ni bil edini, mislim, da tudi namerno, da bi mi bili edini ne, ker se takrat pokojnine niso znižale, ampak je bilo nižanje pokojnin ustavljeno – to je enostavno dejstvo, zato na to ni nič odgovarjal, namesto tega se je oglasil, ko je poslanec Zvone Černač pač opozoril, kaj je bilo neresnično, kup poslancev vladnih strank, ki so poskušali diskreditirati gospoda Černača in opozicijo, so govorili, kot da so oni šefi vlade, pa niso! Že to je bila neka zloraba.”

Vir: Nova24TV