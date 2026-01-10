Papež Leon XIV.:
“To je boleče videti, kako se – zlasti na Zahodu – prostor za resnično svobodo izražanja hitro krči, ob tem pa se »nov orwellovski jezik«, ki – čeprav skuša biti čim bolj vključujoč – na koncu izključuje tiste, ki se ne uklanjajo ideologijam, ki ga poganjajo.”
Breaking: Pope Leo calls for an end to “Orwellian” anti-free speech laws. pic.twitter.com/bKdfxmflQs
— Pope Respecter (@poperespecter1) January 9, 2026
(Papež Leon XIV. v svojem nagovoru diplomatskemu zboru 9. januarja 2026.)
Vir: www.vaticannews.va