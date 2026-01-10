e-Demokracija
Papež Leon XIV.: To je boleče videti, kako se – zlasti na Zahodu – prostor za resnično svobodo izražanja hitro krči…

Izjava dneva
Papež Leon XIV. (foto: ANSA / STA)
Papež Leon XIV.:
“To je boleče videti, kako se – zlasti na Zahodu – prostor za resnično svobodo izražanja hitro krči, ob tem pa se »nov orwellovski jezik«, ki – čeprav skuša biti čim bolj vključujoč – na koncu izključuje tiste, ki se ne uklanjajo ideologijam, ki ga poganjajo.”

(Papež Leon XIV. v svojem nagovoru diplomatskemu zboru 9. januarja 2026.)

Vir: www.vaticannews.va

