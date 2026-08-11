Je Pirc Musarjeva v nesreči izgubila tudi spomin? Žena Dimitrija Rupla po njeni odločitvi bila javna oseba, za njeno rusko prijateljico danes to ne velja!

Piše: Celjski glasnik

Da bi morala predsednica republike po zadnjem dogodku na Primorski avtocesti nemudoma odstopiti, sploh ne bi smelo biti več nobene polemike.

To velja že zaradi samega ugleda funkcije, ki jo opravlja, saj se iz dneva v dan vse bolj spreneveda okoli podrobnosti ter nepravilnosti prevoza, potem pa za politična glasila razglasi, kako je njena največja napaka, da v vozilu ni bila pripeta.

No in tule je vse povedano. To hinavsko levičarsko sprenevedanje, ki jo spremlja celo akriero je potrebno zatreti. Zdaj joka: grem z možem ali otrokom na sladoled, tortico… Kakšni so postopki za njen odpoklic? Je res zaradu US ta korak zabetoniran? pic.twitter.com/nwyupkA1Ha — Iztok Vencelj (@twiitiztok) August 5, 2026

Glede na njene izjave pa je, kot kaže, predsednica v nesreči izgubila tudi spomin? To nakazuje dejstvo, da je hitela razlagati, kako njena ruska sopotnica ni javna oseba in lahko sama po seznanitvi protokola v vozilu prevaža tudi druge osebe. A, ko je opravljala funkcijo Informacijske pooblaščenke je imela drugačne poglede na zakonodajo ter pravila za prevažanje oseb v službenih vozilih.

V kolikor je pozabila oziroma doživela izgubo spomina, ji je lahko v pomoč dejstvo, da je takrat zahtevala, da se od ministra Dimitrija Rupla pridobi vse odgovore, zakaj se je njegova žena prevažala v službenem vozilu. Danes, ko je sama prevažala svojo prijateljico in so z divjanjem skozi predor ogrožali varnost državljanov, ki so ji to divjanje plačali, pa kar naenkrat zadeve niso več pomembne?