V tiskani Demokraciji preberite: Vlada zagotovila milijone za kmete: pomoč po suši, pozebi in dražjem gorivu

Piše: Vida Kocjan

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pospešuje vse postopke za izplačila pomoči kmetom, ki so bili prizadeti zaradi lanske suše in pozebe. Vlada je tako že zagotovila konkretna finančna sredstva, prva izplačila pa so predvidena že avgusta 2026. Sprejela je tudi ukrepe za nižje stroške goriva.

Vlada je sprejela ukrepe za ublažitev visokih stroškov goriva in s tem znižala cene, hkrati krepi dialog z lokalnimi in strokovnimi ustanovami. Cilj je hitra, pregledna in dolgoročno usmerjena podpora slovenskemu kmetijstvu.

Prva izplačila za sušo predvidena avgusta 2026

Ministrstvo skupaj s pristojnimi institucijami pospešuje vse potrebne postopke za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši. Vlada je na predlog ministrstva za odpravo posledic suše zagotovila 8,45 milijona evrov. Prva izplačila upravičencem so predvidena avgusta 2026.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) trenutno preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračunava višino odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Ministrstvo hkrati ob upoštevanju evropskih pravil zaključuje potrebne postopke za priglasitev sheme državnih pomoči, kar je eden od ključnih korakov za izvedbo izplačil.

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