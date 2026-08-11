V referendumski kampanji vam bo Branimir Štrukelj verjetno sporočal: “Zame več kot 100 tisoč letno, vam pa višje cene, davke in prispevke”?

Piše: Celjski glasnik

Res pritlehno, da se bo denimo v referendumski kampanji proti interventnemu zakonu angažiral človek, ki na račun davkoplačevalcev na leto v žep pospravi več kot 100 tisoč evrov na leto.

In tako bo Branimir Štrukelj v kampanji ljudi prepričeval kako naj nasprotujejo interventnemu zakonu, ki bi državljanom prinesel večje mesečne dohodke, medtem, ko sam prejema nepredstavljive mesečne dohodke.

In prav je tako, kajti narod je tiho, kot da se cedita med in mleko. https://t.co/y1fx9SH5pT — Dare BP (@bp_dare) August 6, 2026

Tako se je po spletu pojavila zanimiva skorajšnja kampanja, ki bi jo dejansko lahko Branimir Štrukelj uporabljal. Tako zadeva govori: “Zame 115 tisoč evrov na leto, za vas pa višje cene, davki in prispevki.” Glede na številke, ki jih obrača Branimir Štrukelj, slednji bo zastopal to kampanjo, dejansko zadeva še kako drži.

Je pa ob tem nenazadnje zanimiv eden od odzivov uporabnika družbenega omrežja, ki je ob tem zapisal: “In prav je tako, kajti narod je tiho, kot da se cedita med in mleko.” A bi nenazadnje lahko zapisali, da gre za opozorilo previdnosti ljudem, da v kampaniji ne bodo nasedli manipulacijam, s katero si želi levica ponovno priboriti oblast, ljudi pa osiromašiti.