Luka Gojkošek: Prav bi bilo, da bi se tista tiha večina kdaj pogledala v ogledalo

Luka Gojkošek, glasbenik, pedagog in publicist:

“Medtem, ko se določeni posamezniki, stranke in društva na vse pretege trudijo, da bi končno prebudili narod in s protestnimi pobudami v najrazličnejših oblikah vendarle zaustavili drvenje v katastrofo, velika večina dobrih ljudi ostaja tiho in doma. In če že tako radi ostajamo tiho in doma, se ustavimo kdaj ob domačem ogledalu. Ni treba, da je čarobno; še vedno odseva realnost. Zazrimo se vanj in ga vprašajmo: Zrcalce, zrcalce na steni, povej, kdo kriv je za stanje v deželici tej?”

Vir: Radio Ognjišče