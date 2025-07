Luka Gojkošek: Če ne bomo ukrepali, nas čaka “nova normalnost”

Luka Gojkošek, glasbenik in publicist:

“Če bodo do potomcev z umetno oploditvijo upravičene lezbijke in samske ženske, bodo v naslednjem koraku enako pravico zase zahtevali geji in samski moški. Če bo država sistemsko spodbujala nastajanje družin brez očeta in mame, bo jedrnih družin in s tem otrok, ki jim bo družina vrednota, vedno manj. Če bomo pravico do asistiranega samomora mimo vseh mnenj stroke uvedli za bolne in onemogle, bodo naslednji to pravico zase zahtevali depresivni in naveličani. Če bo zakonodaja samomor smatrala kot nekaj normalnega in pri trpečih celo zaželenega, bo slej kot prej tak odnos do življenja vzpostavila tudi obča družba. Če bo zakonodaja javno sofinanciranje zasebnih vrtcev opredeljevala kot zgolj dobro voljo občin, je jasno, da se bo za to odločalo vse manj lokalnih oblasti in bodo zasebni vrtci propadali. Če bodo zasebni vrtci propadali, starši ne bodo več imeli možnosti za vzgojo otrok v skladu z lastnimi prepričanji. Če bomo iz davka na nepremičnine množično gradili javna stanovanja ter spodbujali najemna pogodbena razmerja, bodo prihodnje generacije še bolj odvisne od države. Predvsem pa – ko bo vse omenjeno enkrat uveljavljeno, bo to sčasoma postalo nova normalnost, tista nova normalnost pa se bo takrat spopadala s še bolj absurdnimi novitetami.”

Vir: Radio Ognjišče