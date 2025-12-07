e-Demokracija
Katja Šivec: Ne le glave, celega bi bilo potrebno požagati

Izjava dneva
Spletna vplivnica in piarovka Katja Šivec (foto: Omrežje X)

Spletna vplivnica in piarovka Katja Šivec:

»Ne le glave, celega bi bilo potrebno požagati. Pod Titovim režimom so potekale množične izvensodne usmrtitve, govorimo o sto tisočih v Sloveniji in drugih republikah Jugoslavije. Brez sojenja, tudi civilisti, ženske, otroci.

Neizpodbitno je, da gre za vojnega zločinca in diktatorja, ki je vladal preko trupel. Kje v civiliziranem svetu takim ljudem še stojijo spomeniki?

Medtem ko tega pomilovanja vrednega maršala pri nas nekateri kujejo v zvezde, z avtobusi romajo na Dedinje in zganjajo titonostalgijo, je hrvaško nacionalno etično sodišče že pred 10 leti Tita razglasilo za krivega genocida in drugih hudih zločinov nad Hrvati in Slovenci.

V demokratični Sloveniji bi že zdavnaj morali počistiti z njegovimi spomeniki, poimenovanji ulic in trgov kot Titovih in z vso ostalo Tito-nekrofilijo, vključno s spomeniki raznim Kardeljem in Kidričem.

In to se bo brez dvoma tudi zgodilo. Ker “Jugoslavije ni več, čas je za Slovenijo.” Skrajni čas

Vir: Omrežje X

