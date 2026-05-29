Janez Janša: In mogoče je to za koga na papirju lahko zmaga vladavine prava. Za mojo družino, stranko, državo in zame pa je to vse kaj drugega.

Janez Janša, predsednik vlade in stranke SDS:

“Po dolgoletnem mrcvarjenju, ki se je začelo s famoznim poročilom KPK Gorana Klemenčiča in padcem vlade ter nadaljevalo s farsično sodno preiskavo in absurdnimi naroki na celjskem sodišču, pravnomočna oprostilna sodba. Seveda je to po eni strani lahko razlog za veselje. In mogoče je to za koga na papirju lahko zmaga vladavine prava. Za mojo družino, stranko, državo in zame pa je to vse kaj drugega. Lažna obtožba je bila namreč uporabljena najprej za rušenje vlade, nato za medijsko blatenje pred volitvami, preusmerjanje pozornosti od resničnih korupcijskih in kriminalnih primerov in za krajo časa. Hvala pa za podporo vsem vztrajnikom pred sodiščem v Celju, odvetniku in predvsem družini, ki je nosila najtežje posledice tega mrcvarjenja.”

Po dolgoletnem mrcvarjenju, ki se je začelo s famoznim poročilom KPK Gorana Klemenčiča in padcem vlade ter nadaljevalo s farsično sodno preiskavo in absurdnimi naroki na celjskem sodišču, pravnomočna oprostilna sodba.

Seveda je to po eni strani lahko razlog za veselje. In mogoče… pic.twitter.com/TYSXMi96ii — Janez Janša (@JJansaSDS) May 28, 2026

Vir: X