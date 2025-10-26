Janez Janša: Protesti v Novem mestu ne bodo dovolj, za Goloba pa je skrajni čas, da odstopi

Janez Janša, predsednik SDS, o tragičnem primeru v Novem mestu:

“To smrt imajo posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija. Prišli smo celo tako daleč, da si očividci umora ne upajo odkrito nastopiti pred kamero. V Sloveniji leta 2025!!! Predsednik vlade je nastavil nesposobnega ministra Poklukarja in nesposobno ministrico Katičevo, ju ves čas podpiral v njuni ignoranci do romske problematike in uporabi dvojnih meril. Ni poslušal opozoril prizadetih ljudi, niti županov niti opozicije. Še več, vladajoči so se posmehovali predlogom županov in opozicije, ki bi omejili in preprečili preprečili nasilje. Namesto da bi zaščitila ljudi, je oblast ščitila kriminalce. Krivci za današnjo smrt očeta, ki je pred romskim napadom želel zaščititi svojega sina so: 1. Levičarska politika oz. politiki zaradi vzpostavljanja dvojnih meril 2. Sodstvo in tożilstvo zaradi uporabe dvojnih meril pri sankcioniranju kaznivih dejanj Romov 3. Minister in vodstvo policije zaradi omalovaževanja resnih opozoril in znakov poslabševanja varnostne situacije Edina spodobna poteza, ki jo danes lahko še naredi predsednik vlade, je takojšen odstop. Sicer protesti v Novem Mestu ne bodo dovolj, treba bo v Ljubljano na Gregorčičevo.”

Vir: X