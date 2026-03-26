Jan Macarol: Očitno bo Logar zaradi “višjih interesov” privolil v koalicijo z Golobom

Jan Macarol, bloger in komentator:

“Če smo včeraj vsaj na pol mižali in opazovali zgolj govorico telesa ter tistih nekaj izgovorjenih stavkov Anžeta Logarja po seji stranke, je stvar jasna kot beli dan: Anže Logar bo popustil in vstopil v koalicijo z Robertom Golobom. Zgodilo se bo točno tisto, kar že nekaj časa napovedujem. Takšnim ljudem v politiki sam po navadi pravim »števčki«. Kalkulirajo tako dolgo, dokler se jim na zaslonu ne izpiše njim ustrezen rezultat. Primarno skrbijo zase, ne pa za državo. Bo pa za to potezo iskal tako imenovane državotvorne razloge.

In prosim, prihranite mi tiste visoke floskule in izgovore o tem, »kako zelo dobro bo to za Slovenijo«. Bodimo brutalno iskreni – pač ni. V svetu se trenutno ne dogaja nič tako zelo apokaliptično posebnega, da bi potrebovali nekakšno »državotvorno reševanje«. Te pravljice pri preračunavanju lastne situacije v dobrobit naroda so popolnoma odveč.

Gola resnica je veliko bolj banalna. Logar je trenutno brez tiste prave, udobne službe. In kot človek, ki po naravi išče relativno udobno pot skozi življenje, bo pač izbral kompromis. Namesto da bi izbral nov krog preštevanja na ponovljenih volitvah. Težava pa je, da je kompromis v slovenski politiki za državo približno tako koristen kot sladkor v rezervoarju za bencin.”

