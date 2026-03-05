Jan Macarol: Letalsko reševanje naših turistov iz Dubaja je točno tako disfunkcionalno kot naša vlada – popolna katastrofa z elementi slabe burleske

Jan Macarol, komentator:

” …zato je letalsko reševanje naših turistov iz Dubaja točno tako disfunkcionalno kot naša vlada – popolna katastrofa z elementi slabe burleske. Poglejmo dejstva. Vsi preudarni narodi so naredili edino logično stvar: globoko so vdihnili, počakali, da zadeve deeskalirajo, in svojim državljanom v Dubaju ponudili finančno pomoč ali pa so jim enostavno častili podaljšano bivanje v hotelih. Bodimo povsem pošteni, ostani “ujet” v najbogatejšem in tehnološko najbolj naprednem mestu na svetu in ni nobenega ekstremnega preživetvenega izziva. To je dober jackpot! To je pametno dejanje. Če poznaš geopolitiko veš, da se bo zadeva umirila. Miriš in seveda “pametno” počakaš. Ampak ne, samo mi in še nekaj podobnih “norcev” smo se odločili za herojsko evakuacijo. V kaj! Namesto, da bi naši državljani v miru pili koktajle ob bazenu in čakali, da se letalski promet normalizira, je naša veleumna diplomacija zrežirala celinski reli in jih z avtobusi poslala v Oman. Premik v Oman je čista, neokrnjena neumnost, ki samo dokazuje, kako neverjetno slaba in operativno nesposobna je naša zunanja politika. Normalna, funkcionalna država bi dvignila telefon, se je diplomatsko dogovorila s sosednjimi državami, ki imajo dejansko vpliv in letala, in zadevo rešila elegantno. Naši pa ne. Naši raje z velikim pompom spektakularno v zrak spustijo 1,5 milijona evrov davkoplačevalskega denarja za neko improvizirano arabsko čartersko turnejo. Zakaj? Preprosto zato, ker pač lahko. Ker za njihovo nesposobnost itak vedno plačamo mi. Če je to vrhunec naše diplomacije in križnega menedžmenta, potem se nam res slabo piše.”

Vir: X