Jan Macarol: Golob dejansko verjame, da zmaga na volitvah pomeni lastninsko pravico nad javnimi uslužbenci

Jan Macarol, komentator:

“Pri Slaku je /Golob/ deloval, kot da mu je nekdo sredi postavke zamenjal operacijski sistem z Windows 95. Njegova obramba glede “čiščenja” janšistov razkriva fascinantno patologijo: on dejansko verjame, da zmaga na volitvah pomeni lastninsko pravico nad javnimi uslužbenci. Da je dobil mandat od volivcev, da deluje protipravno. Sam razume korupcijo drugače od večine sveta in celo od “strokovne” komisije KPK. Bistvo, ki ga ne dojame: Dobil je mandat, da vodi Slovenijo s pravno-formalnimi sredstvi. NI pa dobil mandat, da izvaja pritiske na ministrstvo in zahteva, da “brez pravih postopkov poišče način”, kako odpustiti policiste, ker mu ni všeč njihova politična barva. To ni “politična usmeritev”, to je učbeniška zloraba položaja.”

Vir: X