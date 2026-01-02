Jan Macarol: Edina sredina, ki nam jo Svoboda kaže, je iztegnjen sredinec

Jan Macarol, bloger:

“Imamo stranko Levica, ki vsaj prizna, da je socialistična. In imamo Svobodo, ki se pretvarja, da je “sredinska”, medtem ko izvaja politiko, ki bi ji ploskali v Havani leta 1960. To je tako, kot da bi veganom prodajali zrezke in trdili, da je to “procesirana solata”.

Torej, ko vam naslednjič rečejo, da se borijo proti “desnemu populizmu”, vedite: borijo se proti zdravi pameti. Oni niso leva sredina. Oni so leva skrajnost, preoblečena v menedžerske obleke, ki so jim, roko na srce, malo prevelike. Slovenija ni Kuba in čas bi bil, da nehamo zganjati to farso. Ker edina sredina, ki nam jo ta politika kaže, je iztegnjen sredinec.”