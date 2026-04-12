Jan Macarol: Adijo, rdeči čevlji in boksanje v prazno, dobrodošla, brutalna realpolitika

Jan Macarol, komentator:

” … Stara kmečka logika pravi: včasih moraš kupiti avto v res gnusni barvi, če ima pod pokrovom odličen motor V8, ki bo končno vžgal. Če je cena za to, da dobimo operativno vlado, ta, da gledamo Zorana na najvišjem stolu, potem je to najboljša kupčija desetletja. Adijo, rdeči čevlji in boksanje v prazno, dobrodošla, brutalna realpolitika. Odlična robata retorika, ki ima smisel, in konec ljudskega floskuliranja, etiketiranja in zamerljivosti za govorniškim odrom. Če bo ta bizarni kompromis pomenil, da se bodo podjetniki prenehali množično seliti v tujino, kot da bežijo pred kugo, in da bodo delovni ljudje na koncu meseca na računih videli sadove svojega dela, potem z veseljem podpišem. Še več, Zoranu osebno kupim novo, še večje leseno kladivo. …”

Vir: X