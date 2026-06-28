(IZJAVA DNEVA) Vinko Vasle: “Mora vedeti, da ni več predsednik vlade in da nikoli več v življenju ne bo.”

Vinko Vasle na X:

No, najprej bi bilo treba vedeti, kje je bil v času vojne za Slovenijo. Potem je treba vedeti, da o demokraciji govori človek, ki je s svojimi hlapci grobo kršil vse, kar pojem demokracija predstavlja. In končno mora vedeti, da (Golob) ni več predsednik vlade in da nikoli več v življenju ne bo.