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(IZJAVA DNEVA) Vinko Vasle: “Mora vedeti, da ni več predsednik vlade in da nikoli več v življenju ne bo.”

Izjava dneva
Vinko Vasle (foto: Veronika Savnik)

Vinko Vasle na X:

No, najprej bi bilo treba vedeti, kje je bil v času vojne za Slovenijo. Potem je treba vedeti, da o demokraciji govori človek, ki je s svojimi hlapci grobo kršil vse, kar pojem demokracija predstavlja. In končno mora vedeti, da (Golob) ni več predsednik vlade in da nikoli več v življenju ne bo.

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