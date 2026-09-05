(IZJAVA DNEVA) Martin Zver Niki Kovač: “Ljudje si zaslužijo celotno resnico o zakonu!”

Martin Zver, omrežje X:

“NIKA KOVAČ, DOVOLJ JE STRAŠENJA LJUDI. PREBERIMO ZAKON. Nika Kovač in Inštitut 8. marec ljudi pozivata k podpisom za referendum. To je vaša demokratična pravica.

Toda demokracija ne pomeni, da lahko državljanom predstavimo samo tiste dele zakona, ki podpirajo naš politični cilj. Ko napišete, da zakon znižuje davke samo ljudem s plačo 7.500 evrov ali več, zamolčite, da gre za razvojno kapico pri socialnih prispevkih in da zakon vsebuje tudi ukrepe za bistveno širši krog ljudi.

Ko govorite o tem, da bodo zdravniki množično odšli k zasebnikom, zamolčite pisno soglasje direktorja javnega zavoda, časovno omejitev in praviloma največ osem ur dodatnega dela tedensko.

Ko govorite o dobičkih koncesionarjev, zamolčite ustavnosodno presojo, ki jo je treba upoštevati pri razpravi o omejevanju njihovega razpolaganja s presežki. Ko govorite o »Loredanovem eksperimentu«, »desetinah milijonov zasebnikom« in »kreditnih karticah«, ljudem ne pokažete člena zakona, ki bi to določal.

Govorite o političnih scenarijih. Ko govorite o koncu regulacije Airbnb, zamolčite ključno razliko: odlog določenih pravil ni isto kot njihova odprava. Zamolčite tudi predvideno 5-odstotno stopnjo za oddajanje mladim do 30 let oziroma družinam z otrokom, ki tam dejansko prebivajo.

In ko govorite o skoraj milijardni luknji ter manj denarja za pokojnine, zdravstvo in šolstvo, predstavite politično napoved kot nekaj, kar naj bi bilo avtomatična posledica zakona. To ni korektna razprava.

Če menite, da je zakon slab, pokažite konkretne člene. Če menite, da bo povzročil škodo, pokažite izračune. Če menite, da bo prizadel ljudi, povejte natančno koga in kako. Ampak ne izbirajte samo tistih informacij, ki ustrezajo vaši kampanji.

Nika Kovač, ljudje niso vaša politična ciljna skupina. So državljani Republike Slovenije. In državljani si zaslužijo nekaj več kot strah, slogane in črne scenarije. Zaslužijo si celotno resnico o zakonu. Potem pa naj sami odločijo.

Referendum naj bo referendum o dejstvih, ne tekmovanje v strašenju ljudi. Preberimo zakon. Povejmo vse. Potem pa naj odločijo državljani.”