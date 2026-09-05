(PREJELI SMO) Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev za Nepal: MZEZ prispeval 100.000 EUR, Slovenci darovali že 10.000 EUR

Piše: Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Slovenska karitas je do sedaj zbrala dobrih 10.000 evrov in nadaljuje z akcijo zbiranja pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki so se sprožili 26. avgusta 2026 po vdoru ledeniškega jezera na meji s Kitajsko. Iz Nepala prihajajo pretresljiva poročila o naraščanju števila žrtev, uničeni infrastrukturi in izjemni stiski najbolj ranljivih, predvsem osirotelih otrok. Mnogi so ostali na prostem brez strehe nad glavo, hrane in osnovnega imetja. Caritas Nepal je od samega začetka katastrofe na terenu in pomaga s hrano, higienskimi potrebščinami, začasnimi zavetišči in zdravili ter prosi za nadaljnjo solidarnost. Za nujno pomoč Nepalu je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS Slovenski karitas, ki je njegov strateški partner na področju mednarodne humanitarne pomoči, namenilo 100.000 evrov.

Porast žrtev in nepredstavljivo opustošenje z blatom

Po najnovejših uradnih podatkih v tem tednu je število žrtev v Nepalu naraslo na 1.287 mrtvih, več kot 5.000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Rešiti jim je uspelo okoli 12.000 oseb. Predsednik Caritas Nepal, p. Silas Bogati, je dejal, da so razmere v državi bistveno bolj katastrofalne, kot so kazale prve ocene. »Ljudje so sedaj bolj negotovi, kot po potresu v letu 2015,« je dejal. »Blato je vsepovsod, ki je nekje globoko od enega pa vse do šestih metrov. Blato polni zgradbe in otežuje dostop do odrezanih vasi. Več kot 40 kilometrov glavnih cest je popolnoma odplavljenih, uničenih je 35 voznih in 45 visečih mostov. Nekatere gorske vasi so dosegljive izključno s helikopterji. Uničenje štirih hidroelektrarn je odrezalo državo od 8 % celotne električne oskrbe.«

Med najbolj pretresljivimi zgodbami s terena je usoda otrok, ki so v poplavah izgubili starše. »V kraju Uttargaya v okrožju Rasuwa je naša ekipa našla 56 osirotelih otrok, ki so vsi stisnjeni v eni sami sobi. Ti otroci so v hudem šoku in preprosto še ne morejo razumeti, kaj pomeni ostati brez staršev. Nujno jim moramo zagotoviti hrano, zasilna bivališča in plačati najem prostorov ter oskrbnika, ki bo skrbel zanje in jim kuhal, saj vlada tako hitro ne more vzpostaviti sirotišnice. Ker so bile številne šole na poplavljenem območju poškodovane, načrtujemo tudi postavitev 20 zasilnih učilnic s psihosocialno podporo in igralnimi kompleti, da bi s poplavami prizadetim otrokom vrnili vsaj kanček normalnosti,« opisuje Arpana Karki, vodja programov za nesreče pri Caritas Nepal. Več TUKAJ.

Dostava pomoči poteka v izjemno nevarnih in težkih razmerah. Ena izmed mladih ekip Caritas Nepal je s tovornjaki s hrano iz Katmanduja do Nuwakota potovala kar 18 ur. Zaradi močnega deževja, ozkih cest in nevarnosti plazov so morali noč preživeti ujeti na poti, prespati v avtomobilih, a so kljub temu uspešno dostavili pomoč.

Kako konkretno pomaga vaš dar?

Caritas Nepal bo v prvi fazi pomagala 4.000 najbolj prizadetim gospodinjstvom. V več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke, razdeljujejo pa tudi nujne pakete za zasilna bivališča (ponjave, odeje in spalne podloge), higienske pripomočke, solarna svetila ter nujna zdravila za zdravstvene postaje. Najbolj prizadetim družinam bo organizacija v naslednji fazi pomagala z neposredno denarno pomočjo za nakup najnujnejših življenjskih potrebščin, z vzpostavitvijo začasnih učnih centrov, z gradnjo sanitarij v šolah in zdravstvenih postajah, pri obnovi poškodovanih vodnih sistemov ter z nudenjem psihosocialne pomoči. Kasneje pa jim bo pomagala pri obnovi domov in ponovnem zagonu dejavnosti za preživetje. Slovenska javnost lahko pomaga z izjemno konkretnimi prispevki. Vsak darovan znesek neposredno lajša stisko družin na terenu:

40 EUR zagotavlja mesečni paket hrane za celotno družino.

zagotavlja za celotno družino. 18 EUR krije higienski paket za družino.

krije za družino. 24 EUR kupi letna ali zimska oblačila za eno osebo.

kupi za eno osebo. 21 EUR zagotavlja šolski paket za enega učenca.

zagotavlja za enega učenca. 47 EUR krije komplet kuhinjskih pripomočkov za družino.

krije za družino. 68 EUR omogoča nakup družinskega šotora za zasilno bivališče.

omogoča nakup za zasilno bivališče. 84 EUR omogoča postavitev začasnega stranišča za preprečevanje okužb.

omogoča postavitev za preprečevanje okužb. 168 EURzagotavlja spalne podloge s posteljnino za družino.

Slovenska karitas prosi za vašo pomoč! Vse ljudi dobre volje in podjetja v Sloveniji prosimo za solidarnost z ljudmi v Nepalu, ki so v enem dnevu izgubili vse. Za podjetja obstaja tudi možnost sklenitve donatorske pogodbe. Svoj prispevek lahko darujete na naslednje načine:

Preko bančnega nakazila (TRR):

Prejemnik: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

Številka računa (IBAN): SI56 0214 0001 5556 761 (odprt pri NLB)

Namen: POPLAVE NEPAL

Sklic: SI00 885

Koda namena: CHAR

Lahko pa pomagate s SMS sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 evrov za pomoč v Nepalu. Možnost za darovanja preko QR kode TUKAJ.

Srčna hvala za vsak dar, ki v teh težkih trenutkih nepalskim družinam prinaša upanje in preživetje!

Prosimo vas za objavo in vas lepo pozdravljamo.