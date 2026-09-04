Katja Kokot: Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehno povzročanje občutka razdora.

Katja Kokot, vodja poslancev stranke Resni.ca v DZ:

“Še vedno se nekateri ne morejo sprijazniti z rezultati volitev. Za vse, kar je bilo zadnjih 20 let narobe v tej državi smo krivi Zoran, Boris in jaz. Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehno povzročanje občutka razdora. Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti. Naslednje volitve so čez 3 leta in pol. Lahko bi to posnela vsak dan v novih oblačilih z mini mikrofonom v roki, pa mi divja potrošnja in kaviar socializem ne diši. Tak da, danes samo pisna izjava…”

Še vedno se nekateri ne morejo sprijazniti z rezultati volitev.

Za vse, kar je bilo zadnjih 20 let narobe v tej državi smo krivi Zoran,Boris in jaz.

Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehno povzročanje občutka razdora.

Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti.… — Katja Kokot (@KokotKatja) September 3, 2026

Vir: X