e-Demokracija
17.8 C
Ljubljana
petek, 4 septembra, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Katja Kokot: Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehno povzročanje občutka razdora.

Izjava dneva
Katja Kokot, vodja poslancev stranke Resni.ca (foto: Bor Slana / STA)

Katja Kokot, vodja poslancev stranke Resni.ca v DZ: 

“Še vedno se nekateri ne morejo sprijazniti z rezultati volitev. Za vse, kar je bilo zadnjih 20 let narobe v tej državi smo krivi Zoran, Boris in jaz. Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehno povzročanje občutka razdora. Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti. Naslednje volitve so čez 3 leta in pol. Lahko bi to posnela vsak dan v novih oblačilih z mini mikrofonom v roki, pa mi divja potrošnja in kaviar socializem ne diši. Tak da, danes samo pisna izjava…”

Vir: X

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Janez Janša: Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev.

Izjava dneva

Dr. Žiga Turk: Pri fazaniranju ne gre za nobeno tradicijo, ampak za obliko huliganstva, ki se je razpasla zadnjih deset let

Izjava dneva

Matej Lahovnik: Socialno pomoč je treba zagotoviti vsakemu, ki ne more delati, in nikomur, ki ne želi delati

Izjava dneva

Franc Breznik: Obstaja jasno ideološko ozadje zločinov Ratka Mladića

© Nova obzorja d.o.o., 2026