Dr. Metod Berlec, urednik od januarja 2002 do decembra 2017 in od julija 2022 do danes: Tri desetletja entuziazma in vztrajnosti!

Piše: Dr. Metod Berlec

»30 let Demokracije – 30 let vztrajnosti in nepopustljive zavezanosti resnici. Ko danes pogledam nazaj na pot, ki smo jo prehodili, vidim predvsem entuziazem ter prizadevanje za medijsko svobodo, za pluralnost in za pravico, da se sliši tudi glas tistih, ki so bili v preteklosti zatirani in zamolčani ali pa so jih slovenski dominantni mediji naredili za drugorazredne državljane.

Sam sem imel oziroma imam čast voditi Demokracijo že praktično dve desetletji. V teh letih sem od blizu videl, kaj pomeni biti medij, ki ne igra po notah tranzicijske elite. Kaj pomeni biti medij, ki ne kleči, ko drugi pritiskajo. Kaj pomeni biti medij, ki objavi, kar drugi zamolčijo. Zato smo bili pogosto tarča blatenja in groženj.

Demokracija je bila od svojih začetkov leta 1996 zgrajena na pogumu. Na majhni, a predani ekipi, ki je verjela, da je resnica vredna tveganja. Da je svoboda vredna žrtve. Da je pluralnost vredna boja. Sam sem se tej ekipi priključil marca 2001. In ta ekipa je še danes v veliki meri srce našega medija. Njihova predanost, profesionalnost in neomajna pokončnost so razlog, da Demokracija ni le preživela, temveč je postala najkakovostnejši družbenopolitični tednik v državi.

Večkrat so nas skušali utišati, diskreditirati, finančno izčrpati. V mandatu prejšnje Golobove vlade smo bili celo priča parlamentarni preiskovalni komisiji, ki je svoje pristojnosti zlorabila za obračun s kritičnimi mediji. Nezakonito so pridobivali podatke, odganjali oglaševalce. A nismo se zlomili. Nismo se uklonili.

Zakaj smo obstali? Ker imamo bralce, ki verjamejo v vrednote slovenske pomladi, slovenske demokratizacije in osamosvojitve ter razumejo, da demokracija ni samoumevna. Ker imamo podpornike, ki vedo, da delamo za ‘narodov blagor’. Zato ob 30. obletnici Demokracije z zadovoljstvom gledam na opravljeno delo in na dejstvo, da smo še tukaj – in da smo stali in obstali. Še naprej bomo razkrivali zgodbe, ki jih drugi zamolčijo ali zavestno prezrejo. Za medijsko pluralnost!«