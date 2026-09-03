Janez Janša: Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev.

Janez Janša, predsednik Vlade RS in predsednik SDS:

“Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev. Sicer pa smo ta državni praznik uvedli v naši vladi leta 2006. Prej se tega v dolgih 60 letih ni spomnila nobena levičarska oblast.”

Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev.

Sicer pa smo ta državni praznik uvedli v naši vladi leta 2006. Prej se tega v dolgih 60 letih ni spomnila nobena levičarska oblast. pic.twitter.com/2bv1MsiFoS

— Janez Janša (@JJansaSDS) September 2, 2026