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Janez Janša: Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev.

Izjava dneva
Premier Janez Janša (foto: Bor Slana / STA)

Janez Janša, predsednik Vlade RS in predsednik SDS:

“Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev. Sicer pa smo ta državni praznik uvedli v naši vladi leta 2006. Prej se tega v dolgih 60 letih ni spomnila nobena levičarska oblast.”

Vir: X

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