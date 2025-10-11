(IZJAVA DNEVA) Janša: Za levičarje v Sloveniji in po svetu je palestinska zastava krinka, za katero skrivajo svojo korupcijo in moralno degeneracijo

“Za levičarje v Sloveniji in po svetu je palestinska zastava krinka, za katero skrivajo svojo korupcijo in moralno degeneracijo,” je zapisal Janez Janša v ogovor na zapis Uroša Esiha v Delu, da lahko vlada Roberta Goloba zaradi Trumpovega mirovnega sporazuma v Gazi pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme, največ pa pridobi Janša.

