(IZJAVA DNEVA) Janša: Za levičarje v Sloveniji in po svetu je palestinska zastava krinka, za katero skrivajo svojo korupcijo in moralno degeneracijo

Izjava dneva
Vodja opozicije, predsednik SDS Janez Janša (foto: zajem zaslona)

“Za levičarje v Sloveniji in po svetu je palestinska zastava krinka, za katero skrivajo svojo korupcijo in moralno degeneracijo,” je zapisal Janez Janša v ogovor na zapis Uroša Esiha v Delu, da lahko vlada Roberta Goloba zaradi Trumpovega mirovnega sporazuma v Gazi pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme, največ pa pridobi Janša.  

