Franc Breznik: Obstaja jasno ideološko ozadje zločinov Ratka Mladića

Franc Breznik, poslanec SDS:

“Dolgo so nam prodajali mit, da so balkansko morijo zanetili nekakšni divji nacionalistični skrajneži, ki so čez noč padli z neba. Resnica je bolj strašljiva: glavni arhitekti in krvniki vojnih grozot – od Sarajeva, Dubrovnika, Ovčare do Srebrenice – so bili elita. Bili so vzorčni produkti »antifašistične« in komunistične doktrine JLA. Ratko Mladić ni prišel iz emigrantskega gnezda. Njegov oče je bil partizan. Mladić je zrasel v strogo komunističnem domu in celo življenje preživel v strukturah JLA. On in celotna plejada haaških obsojencev (Mrkšić, Šljivančanin, Strugar, Krstić, Tolimir…) so desetletja nosili rdečo zvezdo na titovkah. Kako je sistem, ki je prisegal na »bratstvo in enotnost«, izpljunil takšne pošasti? Odgovor je jasen: JLA je zrasla na zločinu, zato je v zločinu morala tudi končati. Njena prednica, partizanska vojska, je svojo oblast leta 1945 utemeljila na zunajsodnih pobojih stotisočev v breznih Kočevskega roga, Hude Jame in Teharij. Ker ta totalitarizem nikoli ni doživel svojega Nürnberga, so Titovi oficirji verjeli, da je v imenu »višjih ciljev« dovoljeno vse. Leta 1995 v Srebrenici so preprosto uporabili preizkušeno partizansko formulo iz leta 1945: ko se nasprotnik preda, ga likvidiraj in zakoplji, da se zanj izgubi vsaka sled.”

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