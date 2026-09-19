(VIDEO) Minister Rončević v oddaji Intervju: Sistem ljudi ne pripravlja na prihodnost. In to je grozljivo za državo

Piše: A. H. (Nova24TV)

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević v Intervjuju z Aleksandrom Rantom zagovarja hitro reformo vzgoje in izobraževanja, ki naj znanje, oceno, delovno etiko in avtonomijo učiteljev znova postavi v središče sistema. Osemletka je po njegovih besedah le eno od desetih izhodišč, ne pa bistvo sprememb. Ostro loči med šolniki – učitelji in ravnatelji – ter pedagoškim establishmentom, ki po njegovem brani monopole in nima odgovora na padajoče rezultate PISA.

Napoveduje deset strokovnih razprav do konca leta, spremembe zakonov o visokem šolstvu ter znanosti, ohranitev aktivnosti na družbenih omrežjih in selitev ministrstva v Novo mesto. “Sistem vzgoje in izobraževanja ljudi ne pripravlja na prihodnost. In to je grozljivo za državo,” je dejal.

Imenovanje za ministra je bilo presenečenje tudi zanj: “Politično nisem bil aktiven. Bil sem aktiven v svoji profesiji kot visokošolski učitelj in raziskovalec.” Sedem let je bil dekan, v glavi pa je imel druge načrte: “Zelo resno sem razmišljal o polni selitvi v Azijo, tako da je ta načrt s tem imenovanjem malce padel v vodo.” Poudarja, da se nihče ne spozna na vse ravni sistema. Zato je sestavil “res zelo močno, zelo izkušeno ekipo” dveh državnih sekretarjev in sedmih generalnih direktorjev. “Ta ekipa je res zelo kompetentna. Sem ponosen nanje in tudi nase, da mi jo je uspelo sestaviti.”

Visoko šolstvo in znanost pozna od znotraj: “V tem sistemu delujem pravzaprav celotno profesionalno pot, ki je zdaj že daljša od četrt stoletja.” Od 1. decembra 1990 “vse skupaj 12 dni nisem imel zaposlitve v sistemu visokega šolstva in znanosti”. O preduniverzitetnem delu pa pravi: “Sem se pa zelo veliko učil o vseh težavah, zagatah in tudi plusih ostalih ravni izobraževanja,” je dejal in dodal, da se je veliko naučil tudi ob parlamentarnem zaslišanju, “še posebej z vidika poslancev opozicije”, kjer je videl, “kaj jih najbolj žuli in čemu je treba posvetiti še posebej veliko pozornosti”.

Neodobravanje reformnih izhodišč po njegovem ni splošno, ampak ga ustvarja večji del množičnih medijev. Na začetku mandata so članki po njegovem vtisu temeljili na “točno treh šolnikih“: sindikalistu Branimirju Štruklju, ki “sploh ni šolnik“, uradniku Zavoda RS za šolstvo in profesorju z ljubljanske Pedagoške fakultete. Po napovedi reforme se je krog razširil. Gre za “obrambo monopolov”: ideološkega, povezanega s progresivno pedagogiko in permisivno vzgojo, ki naj bi prispevala k slabi in funkcionalni nepismenosti, ter institucionalnega. Ravnatelje, starše in učitelje, ki jih srečuje, opisuje kot pogosto navdušene nad izhodišči – poudarja pa, da niso predstavili reforme, ampak izhodišča zanjo. Ljudje po njegovih besedah lažje izrazijo strinjanje kot nestrinjanje. Analiza z umetno inteligenco naj bi pokazala enostranskost razprave v množičnih medijih in precej pestrejšo, celo nekoliko naklonjeno razpravo na družbenih omrežjih.

Reakcija ni bila impulzivna

“Kmalu po nastopu funkcije sem izvedel, da bodo rezultati PISA zelo slabi,” je poudaril in dodal: “nisem vedel konkretnih številk, primerjav in tako naprej, je pa do mene prišla ta informacija: rezultati PISA bodo zelo slabi. Tako da te ideje, kaj in kako narediti, niso nastale v enem tednu. Tudi niso nastale v dveh mesecih. Treba je priznati, da kar nekaj izhodišč, ki smo jih predstavili – osemletka ne, ampak kar nekaj izhodišč – pravzaprav korenini v koalicijski pogodbi. Ta pa je plod večletnega razmisleka ljudi, ki zelo dobro poznajo sistem vzgoje in izobraževanja na Slovenskem in tudi v drugih državah”.

Prvo mesto ima drugo načelo: “Treba je znanje ponovno postaviti v središče, ne pa v ceno.” Zato se čudi zgroženosti nekdanjih nosilcev sistema: “Kako si lahko zgrožen kot šolnik nad tem, da bo ocena ponovno dobila svoje mesto? Kako si lahko zgrožen nad tem, da bomo spodbujali delovno etiko? Kako si lahko zgrožen nad tem, da bodo učitelji v svojem delu postali bolj avtonomni, da bomo njihovo delo debirokratizirali? Če si dobro namerna oseba, nad temi izhodišči ne moreš biti zgrožen.” Vsako potezo vlade in njega “se pričaka na nož. Ne vsako – samo 99 odstotkov.”.

Zato so informacije pred predstavitvijo držali v ozkem krogu. Prvi medijski teksti so bili po njegovi oceni korektni, nato pa se je zgodilo, kar je napovedal: “Ta pedagoški establishment, tam ob teh petih, šestih, se bodo že začeli pojavljati grozni članki,” pravi in dodaja: “Starši se zavedajo, da sistem ni v redu.” Prepričan je, da to ve tudi “večina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju”.

Novi dve delovni skupini

Na področju znanosti pravi, da lahko govori z avtoriteto, ker od 1. decembra 1990 praktično ni bil zunaj sistema. Soglasje vlade ima, da v prostem času ostaja aktiven kot raziskovalec. Prejšnja vlada je sredstva izrazito povišala, a na podlagi zakona iz časa tretje Janševe vlade, ki ga ocenjuje kot “čisto simpatičen” in z motivacijo za neproračunske vire. Institut Jožef Stefan je zrasel z nekaj čez 900 zaposlenih v letih 2012–2013 na okrog 1.300. Imenoval bo dve delovni skupini: za Zakon o visokem šolstvu in za Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. V partnerstvo želi rektorje, direktorje javnih raziskovalnih zavodov, NAKVIS, sindikate, študente ter Gospodarsko, Obrtno-podjetniško in Kmetijsko-gozdarsko zbornico.

Aktivnost na omrežju X ohranja, ker sistem zadeva vsakogar in ker mora biti komunikacija “nadzorovana”, da ostane kredibilna. Novinarskih konferenc ne sklicuje na veliko in ne daje mimogrednih izjav na ulici. Ima “zelo dober PR” in se zna zadržati, čeprav priznava, da ga “kdaj srbi prst”.

Ključni problem sistema vidi v tem, da ne gradi močnega fundamenta za prihodnost, v kateri se znanje hitro postara. Reforma mora nasloviti tudi vrednote: radovednost, ambicioznost, delavnost – ne ideološko poenotenje. Zgrožen je bil, ko je poslanec višjo avtonomijo učiteljev povezal z elitizmom in za cilj postavil enakost, ne enakopravnost. Nasprotovanje finančni pismenosti kot “neoliberalni ideologiji” zavrača: finančno pismen človek razume obrestno-obrestni račun, demografijo in pokojnino, ne sprašuje predvsem, kaj lahko dobi od države, ampak zakaj ga država toliko obdavči in kaj za to dobi. Loči javno storitev od državne; zobozdravnik v domu in zobozdravnik s koncesijo sta oba javna. Če to uspe, bo po njegovi oceni na dolgi rok rešenih “verjetno 75 odstotkov težav”, ki jih ima in jih bo imela Slovenija.

Šolniki so zanj učitelji in ravnatelji, z njimi bo sodeloval

Prva strokovna razprava o znanju v središču procesa je predvidena 7. oktobra. Establishment so tisti, ki sistem držijo in ga interpretirajo, tudi zaradi interesa; na slabe rezultate PISA niso dali odgovora. Zato jih ne vidi kot nujnega partnerja: prebral bo pripombe, a zahteva konkreten načrt, kako uresničiti izhodišča. Brez tega se nima o čem pogovarjati, poudarja.

Grozljivkam nekdanjih ministrov zaposlenim ne pripisuje učinka: “Prvič, meni seveda ne morejo groziti, ker nisem zelo prestrašeno bitje. To so verjetno ugotovili, zato so se začeli klicati sodelavce. Je pa zanimivo, da tudi ti sodelavci niso zelo prestrašena bitja. Ta konkretna sodelavka, ki mi je poslala tisto sporočilo, se je nasmejala in rekla: oj, koliko je služb zame. In je res, ker je res zelo kompetentna. Sem samo lahko vesel, da z njo sodelujem. Je pa seveda nekaj nezadovoljstva na ministrstvu. Prvič zaradi konceptualnih zadev: pač navajeni so bili dolgo časa delati na tak način, navajeni so bili, da se ministri niso v nič vtikali. Jaz pa nisem taka vrsta ministra. Malo so pa tudi nezadovoljni, ker smo zelo zmanjšali delo od doma. To je pa tedaj malce vir nezadovoljstva.

Selitev ministrstva bo

“Lokacija je izbrana, ne morem je še razkrivati,” pravi. Novo mesto označuje za industrijsko in izobraževalno pomemben center. “V Novem mestu imamo konec koncev največji šolski center v Sloveniji, ki še zelo raste.” Število dijakov in študentov višjega strokovnega izobraževanja je tam zraslo s 3.200 na več kot 4.000.