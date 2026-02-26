e-Demokracija
14.1 C
Ljubljana
četrtek, 26 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Dušan Mohorko: Zakaj ves ta pomp ob aretaciji na letališču?

Izjava dneva
Nekdanji direktor kriminalistične policije in odvetnik Dušan Mohorko. (Foto: STA)

Dušan Mohorko, nekdanji direktor kriminalistične policije:

Policija, zakaj? Zakaj aretacija na letališču? Zakaj medijski pomp, zakaj? Sum storitve KD, ok., ampak prišel je domov, prostovoljno, tiralice ni… Lahko bi ga vabili z vabilom npr. in bi prišel prostovoljno. /…/ Vzrok aretacije naj bi bilo izsiljevanje odvetnika. Ja pa ja. Če je to res, potem zadeva še bolj zaudarja. V teh primerih se aretacija izvede, ko izsiljevani dejansko preda zahtevani znesek, ne pa, ko to želi nekdo, ker bi mu morda koristilo.”

Vir: X

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Rok Ravnikar: Smodeja skoraj štiri leta ne morejo aretirati, nekega oporečnika pa kar takole zgrabijo?

Izjava dneva

Miran Videtič: Kapital z Balkana bi rad “regiral” slovenske volitve

Izjava dneva

Dr. Andrej Saje: Pomembno je, da se volitev udeležimo in da svoj glas oddamo svobodno, po vesti in v luči vrednot, ki izhajajo iz...

Izjava dneva

Janez Janša: Iz čakalnih vrst v zdravstvu so naredili kolone. Iz pokojnin priložnost za nove davke. Iz poletnih zastojev na avtocestah parkirišča …

© Nova obzorja d.o.o., 2026