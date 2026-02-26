Dušan Mohorko: Zakaj ves ta pomp ob aretaciji na letališču?

Dušan Mohorko, nekdanji direktor kriminalistične policije:

Policija, zakaj? Zakaj aretacija na letališču? Zakaj medijski pomp, zakaj? Sum storitve KD, ok., ampak prišel je domov, prostovoljno, tiralice ni… Lahko bi ga vabili z vabilom npr. in bi prišel prostovoljno. /…/ Vzrok aretacije naj bi bilo izsiljevanje odvetnika. Ja pa ja. Če je to res, potem zadeva še bolj zaudarja. V teh primerih se aretacija izvede, ko izsiljevani dejansko preda zahtevani znesek, ne pa, ko to želi nekdo, ker bi mu morda koristilo.”

Vir: X