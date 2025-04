Dr. Tamara Griesser Pečar: Dan upora proti okupatorju nima zgodovinske podlage

Dr. Tamara Griesser Pečar, zgodovinarka:

“27. april – včasih je bil to praznik Osvobodilne fronte, danes pa je dan upora proti okupatorju in pravzaprav nima nobene zgodovinske podlage. 27. aprila leta 1941 oziroma dan prej je bila ustanovljena Protiimperialistična fronta, ki je bila naperjena proti zahodnim državam, torej proti Veliki Britaniji, Franciji in ZDA ter proti domači gospodi, ne pa proti okupatorjem. Takrat kakšnega upora še ni bilo. Tedaj je še veljal pakt med Hitlerjem in Stalinom. Šele ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, se je to spremenilo. Potem pa so instrumentalizirali upor za to, kar so dejansko hoteli – za revolucijo, s pomočjo katere bi po vojni prevzeli oblast. In to jim je tudi uspelo.”

Vir: Nova24tv.si