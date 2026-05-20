Kako so mladi postali »politično nekorektni«

Piše: dr. Matevž Tomšič

Ena od najbolj zanimivih in z vidika dolgoročnega političnega razvoja pomembnih ugotovitev glede letošnjih parlamentarnih volitev je obrat mladih na desno. Mlajše generacije so namreč v prevladujoči meri volile tiste politične stranke, ki se uvrščajo desno od sredine. Podpora desnici je naraščala obratno sorazmerno s starostjo volivcev. Če primerjamo podporo največjima dvema strankama obeh političnih polov, Slovenski demokratski stranki in Gibanju Svoboda, lahko vidimo, da je imela prva izrazito premoč glede podpore med najmlajšo kategorijo volivcev (v starosti med 18 in 25 let), slednja pa med starejšimi (nad 65 let), medtem ko je bila podpora med volivci srednjih let približno izenačena.

Ti rezultati niso neko veliko presenečenje. Tudi v drugih evropskih državah se je pokazalo, da narašča priljubljenost desnih strank med mlajšimi generacijami volivcev. In podobno so pokazale nekatere raziskave, izvedene v Sloveniji. Vse to razblinja mit o tem, da so mladi »po naravi« napredni in svobodomiselni, če ne celo revolucionarni, in so tako rekoč predestinirani za to, da volijo levico. Ta mit so utrjevali mediji, šolstvo, popularna kultura. Utrjevali so ga baby-boomerski mnenjski voditelji, ki so svoje miselne vzorce in vrednote preslikavali na naslednje generacije.

A zdaj se stvari obračajo na glavo. In levičarjem, ki obvladujejo javni diskurz, to nikakor ni všeč. Zato lahko poslušamo razne dejanske ali namišljene poznavalce, ki takšen politični obrat problematizirajo, malodane v slogu »je z mladimi vse v redu, so sploh še normalni?«. Tovrstne ocene segajo od zaskrbljenosti do podcenjevalnega pokroviteljstva, v slogu dekana ljubljanske Fakultete za družbene vede Sama Uhana, češ da mladi moški z nižjo izobrazbo ne razumejo nekaterih zadev – denimo povezave med davki in javnimi storitvami –, zato postanejo plen manipulatorjev (desničarskih, kakopak) in posledično volijo »narobe«. A takšne reakcije so tipičen izraz stanja hegemonije, kjer je vse, kar nasprotuje levičarskemu ideološkemu kanonu, prikazano kot nenormalno, če že ne sumljivo ali kar nevarno. In omenjeni »zaskrbljeni« mnenjski voditelji so del sistema, ki vzdržuje takšno stanje.

Mladim se pogosto pripisuje nekakšno uporništvo, tj. nasprotovanje obstoječemu sistemu in avtoritetam. In tudi zdaj s svojimi političnimi izbirami v bistvu to počnejo. Gre za nasprotovanje statusu quo v družbi, ki ga v slovenskem primeru vzdržuje leva politika ter z njo povezani centri moči in vpliva. Gre za sistem privilegijev, v pretežni meri podedovanih iz časov bivšega režima, od katerega velika večina današnje slovenske mladine nima nikakršnih koristi. Mnogi med njimi povsem dobro razumejo povezavo med davki in javnimi storitvami, vendar menijo, da slednje ne služijo svojemu namenu; da namesto nudenja pomočjo tistim, ki jo zares potrebujejo, pomagajo utrjevati obstoječe družbene razlike. Običajni mladi ljudje, ki se preživljajo s svojim delom, lahko opazujejo, kako gredo nekateri njihovi vrstniki brez truda skozi življenje – zgolj zato, ker imajo »pravi« pedigre. Povrh vsega pa jim takšni potem s svojih »piedestalov« pridigajo, kako morajo razmišljati, v kaj morajo verjeti – in koga morajo voliti. Je mar težko verjeti, da se jim takšen sistem upira? In da se zato obnašajo »politično nekorektno«?

Desne stranke lahko takšen trend navdaja z optimizmom. Sklepati je mogoče, da bo njihovih volivcev vedno več, volivcev njim nasprotne opcije pa vedno manj (čisto zaradi bioloških zakonitosti). A v tem ni nekega avtomatizma. Da bodo dolgoročno obdržale podporo novih generacij volivcev, jim bodo morale znati ponuditi konkretne rezultate v obliki korenitih reform, ki bodo vzpostavile razmere, v katerih bodo ljudje lahko svobodno razpolagali s tem, kar bodo ustvarili, brez državno-političnega paternalizma.