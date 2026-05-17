e-Demokracija
16.7 C
Ljubljana
nedelja, 17 maja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Lenart Rihar: Kaj tako hudega pa prinaša zakon, da so potrebni tako strupeni okopi? Strašne reči …

Izjava dneva
Lenart Rihar (Foto: Polona Avanzo)

Lenart Rihar, publicist:

“Kaj tako hudega pa prinaša zakon, da so potrebni tako strupeni okopi? Strašne reči …

Na primer: 

  • da se po človeško k počitku položi mrtve, ki še malo, pa bodo že skoraj sto let nepokopani, 
  • da se jim prostor, ker so od vsepovsod, najde na pokopališču v prestolnici, 
  • da se za prihodnost omogoči osnovo za ugotavljanje, koga smo sploh pokopali, 
  • da se izda mrliške liste, za kar postopek običajno traja 2 do 5 dni, ne pa 80 let in
  • da se vrne odstranjen dan spomina za te in vse druge žrtve povojnega režima.”

Vir: Radio Ognjišče

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026