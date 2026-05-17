Lenart Rihar: Kaj tako hudega pa prinaša zakon, da so potrebni tako strupeni okopi? Strašne reči …

Lenart Rihar, publicist:
“Kaj tako hudega pa prinaša zakon, da so potrebni tako strupeni okopi? Strašne reči …
Na primer:
- da se po človeško k počitku položi mrtve, ki še malo, pa bodo že skoraj sto let nepokopani,
- da se jim prostor, ker so od vsepovsod, najde na pokopališču v prestolnici,
- da se za prihodnost omogoči osnovo za ugotavljanje, koga smo sploh pokopali,
- da se izda mrliške liste, za kar postopek običajno traja 2 do 5 dni, ne pa 80 let in
- da se vrne odstranjen dan spomina za te in vse druge žrtve povojnega režima.”
Vir: Radio Ognjišče